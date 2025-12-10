ETV Bharat / state

रायपुर निगम की वित्तीय हालत पर नेता प्रतिपक्ष का तंज,'ट्रिपल इंजन का डीजल खत्म'

आकाश तिवारी ने भाजपा की केंद्र, राज्य और निगम स्तर की सत्ता को ट्रिपल इंजन सरकार बताते हुए तंज कसा. तिवारी ने कहा कि अब इस इंजन का डीजल ही समाप्त हो चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि निगम को दो साल में मिलने वाले 100 करोड़ अधोसंरचना मद, 80 करोड़ रुपए मुद्रांक शुल्क और 15 करोड़ रुपए बार लाइसेंस मद का भुगतान आज तक नहीं किया गया है.

रायपुर नगर निगम परिसर में स्थित महात्मा गांधी सदन के सामने नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी एकदिवसीय उपवास पर बैठे. उन्होंने कहा कि निगम की आर्थिक हालत पिछले दो वर्षों से लगातार बिगड़ रही है. कई बार स्थिति की गंभीरता बताई गई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया. अब मजबूरन गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण उपवास का रास्ता अपनाया गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है. नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने एकदिवसीय उपवास रखा और भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पर तीखा हमला किया. इधर निगम प्रबंधन राजस्व वसूली में कमी तो मान रहा है, लेकिन नई जमीन गाइडलाइन से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने से साफ इनकार कर रहा है.

संधारण मद की किस्तें रुकीं, विकास कार्य ठप होने का आरोप

आकाश तिवारी ने कहा कि रायपुर नगर निगम के जोन कार्यालयों में संधारण मद के माध्यम से होने वाले छोटे छोटे विकास कार्य छह महीने से बंद पड़े हैं. किस्तें जारी न होने के कारण सड़क मरम्मत, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसे दैनिक नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य प्रभावित हुए हैं. उनका कहना है कि वित्तीय संकट के कारण निगम लगातार गंभीर स्थिति में पहुंचता जा रहा है और आने वाले दिनों में शहर की बुनियादी सेवाएं चरमरा सकती हैं.

जमीन गाइडलाइन से टैक्स बढ़ने का डर, जनता पर दोहरी मार का आरोप

नई जमीन गाइडलाइन पर बोलते हुए तिवारी ने कहा कि इसके बढ़ने का सीधा असर, मकान प्रॉपर्टी टैक्स पर पड़ेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी से घरों का वार्षिक टैक्स भी बढ़ेगा, जिससे रायपुर की आम जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी. तिवारी ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है और टैक्स बढ़ने की वास्तविकता को छिपाने की कोशिश कर रही है.

उग्र आंदोलन की चेतावनी

आकाश तिवारी ने साफ कहा कि यह उपवास केवल एक चेतावनी है. कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा का सम्मान करती है, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से शुरुआत की गई है. अगर मांगें जल्द नहीं मानी गईं तो क्रमबद्ध तरीके से बड़े और उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे. निगम की रक्षा और शहरवासियों की सुविधा के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

निगम का पक्ष, 'राजस्व वसूली पर पूरा ध्यान'

इस पूरे विवाद पर रायपुर नगर निगम अपर आयुक्त विनोद पांडेय ने कहा कि महापौर और आयुक्त लगातार राजस्व वसूली की समीक्षा कर रहे हैं. वसूली बढ़ाने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं और फील्ड में अधिकारी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं. जरूरत पड़ने पर सीलबंदी जैसी कार्रवाई भी की जाएगी.

'प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने की आशंका बेबुनियाद', निगम की सफाई

नई जमीन गाइडलाइन को लेकर उठी आशंकाओं पर रायपुर नगर निगम अपर आयुक्त विनोद पांडेय ने कहा कि इसका फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. नगर निगम पुराने स्लैब पर ही वसूली कर रहा है और रेट में बदलाव का फैसला सामान्य सभा और मेयर-इन-काउंसिल ही करती है. अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं आया है. इसलिए टैक्स बढ़ने की बात केवल अफवाह है.

राजस्व की कमी 'अस्थायी', लक्ष्य हासिल होने का दावा

विनोद पाण्डेय ने माना कि शुरुआती महीनों में वसूली उम्मीद से कम हुई है, इसलिए कमी दिख रही है. निर्धारित समय तक निगम अपने तय लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा. उनका कहना है कि पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष की कुल वसूली अधिक होगी और निगम की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

