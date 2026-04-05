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Explainer: विकास की उड़ान, कोरोना की चोट और अब वापसी के संकेत, रायपुर नगर निगम बजट के डेढ़ दशक की कहानी

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर की बदलती तस्वीर को अगर किसी एक दस्तावेज़ में सबसे साफ देखा जा सकता है, तो वह है नगर निगम का बजट. यही बजट तय करता है कि शहर की सड़कें कितनी चौड़ी होंगी, नई कॉलोनियों तक पानी और स्ट्रीट लाइट कब पहुंचेगी, नालों और ड्रेनेज का नेटवर्क कितना मजबूत होगा और स्मार्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को कितनी रफ्तार मिलेगी. पिछले डेढ़ दशक की बजट टाइमलाइन बताती है कि रायपुर ने विकास की तेज उड़ान भी देखी, कोरोना काल की गहरी वित्तीय चोट भी झेली और अब एक बार फिर रिकवरी के साथ नए रफ्तार के संकेत मिल रहे हैं. बजट के ये आंकड़े सिर्फ रुपये-पैसे की कहानी नहीं, बल्कि शहर की बदलती प्राथमिकताओं, चुनौतियों और वापसी की पूरी दास्तान बयान करते हैं.

2020-21 — ₹2255.30 करोड़

2021-22 — ₹1476.73 करोड़

2022-23 — ₹1475.15 करोड़

2023-24 — ₹1608.74 करोड़

2024-25 — ₹1901.31 करोड़

2025-26 — ₹1528.74 करोड़

2026-27 — ₹2130.35 करोड़

जब बजट बढ़ा, शहर ने भरी विकास की उड़ान

वित्तीय वर्ष 2013-14 में रायपुर नगर निगम का बजट 1479.71 करोड़ रुपये था. इसके बाद 2014-15 से 2018-19 तक लगातार बजट में उछाल देखने को मिला. यह बढ़त सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहर की सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम, जोनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरब्रिज, स्ट्रीट लाइट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में साफ नजर आई. 2018-19 में बजट 2586.58 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया. यही वह दौर था, जब रायपुर का शहरी विस्तार सबसे तेज गति से आगे बढ़ता दिखाई दिया और विकास कार्यों को मजबूत वित्तीय आधार मिला.

2018-19,बजट का सबसे ऊंचा शिखर

पिछले डेढ़ दशक की पूरी टाइमलाइन में 2018-19 वह साल रहा, जब रायपुर नगर निगम का बजट अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा. 2586.58 करोड़ रुपये का यह आंकड़ा निगम की वित्तीय क्षमता और विकास प्राथमिकताओं का सबसे बड़ा प्रतीक बना. इसके अगले साल 2019-20 में भी बजट 2568.72 करोड़ रुपये के साथ लगभग इसी स्तर पर बना रहा, जिससे यह साफ हुआ कि विकास की रफ्तार लगातार जारी रखने की रणनीति पर काम हो रहा था.

कोरोना की चोट: जब बजट की रफ्तार अचानक थम गई

इसके बाद कोरोना महामारी ने पूरे देश की तरह रायपुर नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर भी गहरा असर डाला. 2020-21 में बजट 2255.30 करोड़ रुपये था, लेकिन लॉकडाउन, आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और स्थानीय राजस्व संग्रह पर पड़े असर ने निगम की आय को कमजोर कर दिया. प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर चार्ज और अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई प्रभावित हुई. इसका सीधा असर अगले बजट पर दिखा. 2021-22 में बजट घटकर 1476.73 करोड़ रुपये रह गया और 2022-23 में यह 1475.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. यह पिछले डेढ़ दशक का सबसे निचला स्तर रहा. यानी कोरोना काल में नगर निगम के बजट में करीब 780 करोड़ रुपये तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

गिरावट से रिकवरी: अब फिर रफ्तार के संकेत

सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के बाद बजट ने धीरे-धीरे फिर संभलना शुरू किया. साल 2023-24 में यह बढ़कर 1608.74 करोड़ रुपये हुआ और 2024-25 में 1901.31 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. साल 2025-26 में हल्की गिरावट के बाद 2026-27 में बजट फिर 2130.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि रायपुर नगर निगम कोरोना काल की वित्तीय चुनौतियों से उबरकर फिर विकास की पटरी पर लौट रहा है. आने वाले समय में जल निकासी, नई सड़कों, जोनल विकास, सफाई व्यवस्था और नई बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं को इससे नई गति मिल सकती है.

बजट में दर्ज है शहर की बदलती रफ्तार

अगर पूरे डेढ़ दशक की इस कहानी को एक नजर में समझें, तो रायपुर नगर निगम का बजट तीन स्पष्ट चरणों में नजर आता है.पहला, विकास की तेज उड़ान, दूसरा, कोरोना की गहरी चोट और तीसरा, अब रिकवरी के साथ वापसी के संकेत. 2586.58 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर से 1475.15 करोड़ रुपये के निचले स्तर तक पहुंचने और फिर 2130 करोड़ रुपये के पार लौटने की यह यात्रा बताती है कि रायपुर सिर्फ चुनौतियों से गुजरा नहीं, बल्कि उनसे उबरकर फिर आगे बढ़ने की तैयारी में है. यही वजह है कि नगर निगम का बजट शहर की विकास गाथा का सबसे सटीक दस्तावेज बनकर सामने आता है.