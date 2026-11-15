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नोटिस को दिखाया ठेंगा, जुर्माना भी नहीं भरा, खुद सड़क पर उतरे सभापति, जानिए क्या है मामला ?

रायपुर नगर निगम सभापति की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रेलवे विकास कार्य के नाम पर आम जनता की परेशानी का मामला सामने आया है. लोगों की परेशानी बढ़ाने वाले ठेकेदार आरवि कंस्ट्रक्शन की मनमानी पर अब नगर निगम सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने कड़ा रुख अपना लिया है.

ठेकेदार पर कार्रवाई के निर्देश रेलवे स्टेशन गेट नंबर-2 से फाफाडीह चौक तक सड़क पर मिट्टी और धूल फैलाने के मामले में निगम की नोटिस और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठेकेदार पर बेअसर साबित हुआ. न नोटिस का जवाब दिया, न जुर्माने की राशि जमा की और न ही सड़क की सफाई की जिम्मेदारी निभाई. आखिरकार सभापति सूर्यकान्त राठौड़ खुद सड़क पर उतरे, निगम की टीम बुलवाकर धूल हटवाई और जेटिंग मशीन से पूरे मार्ग की धुलाई करवाई. अब सभापति ने साफ निर्देश दिए हैं कि आरवि कंस्ट्रक्शन के वाहन नगर निगम की सड़क पर दिखाई देते ही नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की जाए.