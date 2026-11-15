नोटिस को दिखाया ठेंगा, जुर्माना भी नहीं भरा, खुद सड़क पर उतरे सभापति, जानिए क्या है मामला ?
रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सभापति ने ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 3:22 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रेलवे विकास कार्य के नाम पर आम जनता की परेशानी का मामला सामने आया है. लोगों की परेशानी बढ़ाने वाले ठेकेदार आरवि कंस्ट्रक्शन की मनमानी पर अब नगर निगम सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने कड़ा रुख अपना लिया है.
ठेकेदार पर कार्रवाई के निर्देश
रेलवे स्टेशन गेट नंबर-2 से फाफाडीह चौक तक सड़क पर मिट्टी और धूल फैलाने के मामले में निगम की नोटिस और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठेकेदार पर बेअसर साबित हुआ. न नोटिस का जवाब दिया, न जुर्माने की राशि जमा की और न ही सड़क की सफाई की जिम्मेदारी निभाई. आखिरकार सभापति सूर्यकान्त राठौड़ खुद सड़क पर उतरे, निगम की टीम बुलवाकर धूल हटवाई और जेटिंग मशीन से पूरे मार्ग की धुलाई करवाई. अब सभापति ने साफ निर्देश दिए हैं कि आरवि कंस्ट्रक्शन के वाहन नगर निगम की सड़क पर दिखाई देते ही नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की जाए.
नोटिस को ठेंगा, 25 हजार का जुर्माना भी नहीं भरा
रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे विकास कार्य के लिए अनुबंधित ठेकेदार आरवि कंस्ट्रक्शन की शिकायत सामने आई है. रायपुर रेलवे स्टेशन गेट नंबर-2 से फाफाडीह चौक तक मुख्य सार्वजनिक मार्ग पर भारी मात्रा में मिट्टी और धूल फैलाए जाने की शिकायत सामने आई है. ठेकेदार के वाहनों के टायरों में चिपकी मिट्टी सड़क पर गिरने से धूल उड़ रही थी. इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही थी, वहीं दुर्घटनाओं की आशंका और वायु प्रदूषण की स्थिति भी बन रही थी.
पहले भी निगम ने नोटिस किया था जारी
इस मामले में नगर निगम जोन-2 के जोन कमिश्नर पीडी. धृतलहरे ने 7 नवंबर 2026 को आरवि कंस्ट्रक्शन को लिखित नोटिस जारी किया था. नोटिस में तीन दिनों के भीतर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे. साथ ही सड़क पर मिट्टी गिराने और वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित करने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था. लेकिन ठेकेदार ने निगम के नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया. न कोई जवाब प्रस्तुत किया और न ही जुर्माने की राशि जमा की.
खुद मैदान में उतरे सभापति
ठेकेदार की लापरवाही के चलते सड़क पर लगातार धूल और गंदगी की स्थिति बनी रही. आम नागरिकों को हो रही परेशानी को देखते हुए नगर निगम सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने स्वयं मोर्चा संभाला. दीपावली पर्व के पूर्व सभापति ने खुद मौके पर खड़े होकर नगर निगम जोन-2 की टीम से रेलवे स्टेशन गेट नंबर-2 से फाफाडीह चौक तक मार्ग की धूल हटवाई और व्यापक सफाई अभियान चलवाया.
सभापति ने जेटिंग मशीन से करवाई धुलाई
सड़क पर धूल की समस्या को पूरी तरह दूर करने के लिए सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने दीपावली पर्व के बाद भी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर जेटिंग मशीन बुलवाई. उसके बाद रेलवे स्टेशन से फाफाडीह चौक तक पूरे मार्ग की व्यवस्थित धुलाई करवाई. सभापति की इस पहल से आम नागरिकों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया. वहीं ठेकेदार की लापरवाही के कारण नगर निगम जोन-2 की टीम को जनसुविधा के लिए आकस्मिक राशि खर्च करनी पड़ी.
ठेकेदार पर कार्रवाई के निर्देश
इस पूरे मामले को लेकर सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने रेलवे ठेकेदार आरवि कंस्ट्रक्शन के लापरवाहीपूर्ण रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने जोन-2 के जोन कमिश्नर पी.डी. धृतलहरे को संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही स्पष्ट कहा है कि ठेकेदार के संबंधित वाहन नगर निगम क्षेत्र की सड़कों पर दिखाई देते ही नियमानुसार तत्काल जब्ती की कार्रवाई की जाए.
सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा को भी पूरे प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेने और आरवि कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. अब देखना होगा कि निगम प्रशासन नोटिस और जुर्माने की अनदेखी करने वाले ठेकेदार पर आगे क्या कार्रवाई करता है.