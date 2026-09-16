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रायपुर में गणेश पर्व के बीच मकानों पर बुलडोजर वाला एक्शन, महिला लगाती रही गुहार, कांग्रेस ने की FIR की मांग

रावतपुरा कॉलोनी फेस-2 में नगर निगम ने 40 कथित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया, कांग्रेस ने उठाए सवाल, संवाददाता प्रवीण सिंह की रिपोर्ट

raipur bulldozer action
मकानों पर बुलडोजर वाला एक्शन, महिला लगाती रही गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2026 at 6:49 PM IST

5 Min Read
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रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेश पर्व के दौरान रावतपुरा कॉलोनी फेस-2 में नगर निगम ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान एक महिला हाथ जोड़कर कार्रवाई रुकवाने की गुहार लगाती नजर आई, जबकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. बताया जा रहा है कि जोन-6 के तहत लेआउट के बाहर बने करीब 40 कथित अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया है.

निगम ने जलभराव, बिजली, पानी और नाली से जुड़ी पुरानी शिकायतों का हवाला देते हुए कार्रवाई को जायज बताया है. वहीं, कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए इसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के आशियाने उजाड़ने वाली कार्रवाई बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री से तोड़फोड़ रोकने, प्रभावित मकानों के नियमितीकरण और कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है.

40 कथित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया, कांग्रेस ने उठाए सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निगम का क्या कहना है?

निगम के मुताबिक, इन निर्माणों को बिल्डरों ने स्वीकृत लेआउट के बाहर बिना अनुमति के बनवाया था. कार्रवाई नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव के मार्गदर्शन में की गई. इस दौरान कार्यपालन अभियंता दिनेश सिन्हा समेत निगम के अन्य अधिकारी और पुलिस प्रशासन का बल मौके पर मौजूद रहा.

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रायपुर में गणेश पर्व के बीच मकानों पर बुलडोजर चला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई शिकायतों का दिया हवाला

नगर निगम के जोन-6 कमिश्नर हितेंद्र यादव के मुताबिक, रावतपुरा कॉलोनी फेस-2 क्षेत्र में पहले जलभराव, बिजली, पानी और नाली से जुड़ी जन शिकायतें प्राप्त हुई थीं. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए लेआउट के बाहर किए गए निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए. निगम का कहना है कि संबंधित बिल्डरों को नियमानुसार नोटिस दिए गए थे और इसके बाद अभियान के तहत निर्माण हटाए गए. निगम के अनुसार, संबंधित बिल्डरों ने आगे इस क्षेत्र में लेआउट के बाहर निर्माण नहीं करवाने की बात कही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की प्रक्रिया जारी है.

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नगर निगम ने 40 कथित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हाथ जोड़कर महिला लगाती रही गुहार

नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही. मकानों को टूटते देख प्रभावित परिवारों में चिंता और आक्रोश का माहौल नजर आया. इसी दौरान एक महिला हाथ जोड़कर कार्रवाई रुकवाने की गुहार लगाती दिखाई दी.

महिला की मिन्नतों का वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही, ताकि मौके पर कानून-व्यवस्था बनी रहे. गणेश पर्व के दौरान हुई इस कार्रवाई ने प्रभावित परिवारों की परेशानियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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रावतपुरा कॉलोनी फेस-2 में नगर निगम की कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने कार्रवाई को बताया अन्याय

नगर निगम की कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया है. कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार और प्रशासन पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि गणेश उत्सव के पावन पर्व के दौरान करीब 40 मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए गए और लोगों को परेशानी में डाल दिया गया.

कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि आम नागरिक अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर घर बनाता है. ऐसे में जब सरकारी दस्तावेजों, रजिस्ट्री और अन्य प्रक्रियाओं के आधार पर लोग संपत्ति खरीदते हैं और मकान बनाते हैं, तो बाद में उसे अवैध बताकर तोड़ना उनके साथ अन्याय है. उन्होंने सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए प्रभावित परिवारों के पक्ष में आवाज उठाई है.

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कांग्रेस ने उठाए सवाल, FIR की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अफसरों पर FIR की मांग

कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने भूमि के डायवर्सन, रजिस्ट्री और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने पूछा कि कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने की अनुमति किस आधार पर दी गई. सरकारी अभिलेखों में भूमि का रिकॉर्ड कैसे दर्ज हुआ. रजिस्ट्री कार्यालय ने दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के आधार पर रजिस्ट्री कैसे की. यदि लोगों को बैंक से गृह ऋण और बीमा मिला, तो बाद में इन मकानों को अवैध कैसे घोषित किया गया?

कन्हैया अग्रवाल ने आरोप लगाया कि अवैध प्लॉटिंग को संरक्षण देने वाले भू-माफिया और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि यदि किसी अधिकारी या संबंधित व्यक्ति की भूमिका में अनियमितता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए.

मकानों के नियमितीकरण और तोड़फोड़ रोकने की मुख्यमंत्री से मांग

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की है. कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि कार्रवाई को तत्काल रोका जाना चाहिए और प्रभावित मकानों को जनहित में नियमितीकरण की प्रक्रिया में लाकर परिवारों को राहत दी जानी चाहिए.

उन्होंने यह भी मांग की कि अवैध प्लॉटिंग, रजिस्ट्री और डायवर्सन से जुड़े मामलों की जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में आम जनता को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

एक ओर निगम लेआउट के बाहर हुए अवैध निर्माणों को हटाने की बात कह रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकारी प्रक्रियाओं के आधार पर घर खरीदने और बनाने वाले परिवारों के साथ न्याय की मांग कर रही है. अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन प्रभावित परिवारों को क्या राहत देता है और भूमि से जुड़े सवालों पर आगे क्या कार्रवाई होती है.

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