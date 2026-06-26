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आज मुहर्रम के मौके पर निकाली जाएगी ताज़िया सवारी, रायपुर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जानिए किन रास्तों का करें इस्तेमाल

आज मुहर्रम के मौके पर निकाली जाएगी ताज़िया सवारी, रायपुर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दोपहर 2 बजे से कई इलाकों में ताजिया सवारी निकाला जाना प्रस्तावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दोपहर 2 बजे के बाद से राजातालाब, मोमीन पारा, अमीन पारा, छोटापारा, बैजनाथपारा, नेहरू नगर, संजय नगर, टिकरापारा सहित शहर के कुछ इलाकों में ताजिया निकलना है. इसके चलते ट्रैफिक का दबाव हो सकता है. पुलिस ने ताजिया सवारी निकलने वाली मार्ग के लिए डाइवर्सन रास्ते की एडवाइजरी जारी की है.

रायपुर: आज शुक्रवार को देशभर में मुहर्रम मनाया जा रहा है. इस मौके पर मुस्लिम समुदाय ताजिया निकालते हैं. रायपुर में भी इसकी तैयारी की गई है, वहीं पुलिस ने भी इसे लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक राजधानी रायपुर में लगभग दोपहर 2 बजे से कई इलाकों में ताजिया सवारी निकाला जाना प्रस्तावित है. ताजिया शहर के कई चौक चौराहों से होते हुए रात 10 बजे चौबे कॉलोनी स्थित करबला तालाब में समापन होगा.

ताजिया सवारी का मार्ग जानिए

मुख्य रूप से ताजिया सवारी का निर्धारित प्रमुख मार्ग नुरानी चौक से चौबे कॉलोनी करबला तालाब तक है. इसमें ताजनगर, ईरानी डेरा, राजातालाब से निकलने वाले ताजिया सवारी- नुरानी चौक से पंडरी बस स्टैंड- मरही माता चौक- मौदहापारा मस्जिद गली होकर गुरूनानक चौक- राठौर चौक- रामसागर पारा- बढ़ई पारा- मोमिन पारा- आजाद चौक- आमापारा- आरकेसी के सामने से चौबे कॉलोनी तक पहुंचेगी.

अब जानिए असुविधा से बचने के लिए किन मार्ग का उपयोग कर सकते हैं-

रायपुर शहर एवं जीई रोड से दुर्ग-भिलाई की ओर जाने वाले लोग शास्त्री चौक से महिला थाना चौक- कालीबाड़ी चौक- पचपेढ़ी नाका होकर रिंग रोड 01 मार्ग का उपयोग कर दुर्ग-भिलाई आना-जाना कर सकते हैं.

वहीं शास्त्री चौक से जीई रोड पर संचालित होने वाली सिटी बस शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक की ओर नहीं जाएगी. बल्कि शास्त्री चौक से कालीबाड़ी चौक- पचपेढ़ी नाका होकर रिंग रोड 01 मार्ग का उपयोग करें.

इसके बाद ताजिया सवारी के जीई रोड पर प्रवेश करने के दौरान टाटीबंध से शहर की ओर आने वाले वाहनों को टाटीबंध चौक से रिंग रोड 01 की तरफ और जीई रोड में NIT के पास डंगनिया गोल चौक जाने वाले मार्ग की ओर डाइवर्ट किया जाएगा.

शहर से पुरानी बस्ती, लाखेनगर होकर सुन्दर नगर, डंगनिया जीई रोड दुर्ग-भिलाई जाने वाले नागरिक कालीबाड़ी से संतोषी नगर जल गृह मार्ग से भाठागांव चौक का उपयोग कर आवागमन कर सकते है.

जुलूस के समय जीई रोड पर आजाद चौक से आश्रम तिराहा- चौबे कॉलोनी तक मुख्य मार्ग के सभी संपर्क मार्गों से GE रोड पर आने वाले सभी वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा. पुलिस की अपील है कि दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक जीई रोड में शास्त्री चौक से चौबे कॉलोनी टर्निंग तक का उपयोग न करें.