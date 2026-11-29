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संविधान की ताकत, भिखारी हो या अरबपति, सबके वोट की कीमत बराबर, बुलेट नहीं बैलेट से चलता है देश: बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ( ETV BHARAT )

रायपुर: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि देश की आत्मा है. यही संविधान आम नागरिक से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक सभी को समान मताधिकार देता है और सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है. आज देश के युवाओं को देश के लिए मरने के बजाय देश के लिए जीने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की जरूरत है. वे मौदहापारा स्थित दुर्गा महाविद्यालय में आयोजित संविधान गौरव दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गौतम भादुड़ी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए.

दुर्गा महाविद्यालय से जुड़ी यादें साझा कर भावुक हुए सांसद