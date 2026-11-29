संविधान की ताकत, भिखारी हो या अरबपति, सबके वोट की कीमत बराबर, बुलेट नहीं बैलेट से चलता है देश: बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संविधान को देश की आत्मा बताया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 10:52 PM IST
रायपुर: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि देश की आत्मा है. यही संविधान आम नागरिक से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक सभी को समान मताधिकार देता है और सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है. आज देश के युवाओं को देश के लिए मरने के बजाय देश के लिए जीने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की जरूरत है. वे मौदहापारा स्थित दुर्गा महाविद्यालय में आयोजित संविधान गौरव दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गौतम भादुड़ी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए.
दुर्गा महाविद्यालय से जुड़ी यादें साझा कर भावुक हुए सांसद
बृजमोहन अग्रवाल ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि दुर्गा महाविद्यालय से उनका बेहद आत्मीय संबंध रहा है. उन्होंने इसी महाविद्यालय से लॉ और एम.कॉम की पढ़ाई पूरी की है, जबकि एमए इकोनॉमिक्स की शिक्षा छत्तीसगढ़ कॉलेज से प्राप्त की. उन्होंने बताया कि जिस सभागृह में आज संविधान गौरव दिवस का आयोजन हो रहा है, वहां उन्होंने 10-11 वर्षों तक अनेक कार्यक्रम किए हैं. इस हॉल को वर्तमान स्वरूप में संवारने में योगदान देने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है.
धारा 370 की समाप्ति और राम मंदिर निर्माण संविधान की ताकत
सांसद ने कहा कि भारतीय संविधान ने देश को एकजुट रखने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसी संविधान की शक्ति से जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई और अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ.
संविधान ने संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार एवं दायित्व निर्धारित किए हैं, ताकि कोई भी संस्था मनमानी न कर सके- बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर से बीजेपी के सांसद
आज दुर्गा महाविद्यालय 'संविधान गौरव दिवस' कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर युवाओं और प्राध्यापकों से संवाद किया। भारत का संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की आत्मा है। हमारा देश 'बुलेट' (गोली) से नहीं, बल्कि 'बैलेट' (मत) की ताकत से चलता है। आज छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की उस 'बुलेट' मानसिकता से मुक्त हो रहा है, तो यह हमारे संविधान की ही शक्ति है। इसी संविधान ने सड़क पर खड़े एक आम आदमी और देश के बड़े उद्योगपति के वोट को एक बराबर ताकत दी है। युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि, आजादी के पहले की पीढ़ी ने देश के लिए अपना जीवन न्योछावर किया, अब हमारी जिम्मेदारी देश के लिए जीने और उसे आगे बढ़ाने की है। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गौतम भादुड़ी जी, विधायक श्री @motilalsahu_ , प्राचार्य डॉ. जाकिर अली जी, जिला अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर जी, श्री श्याम नारंग जी, श्री शेखर अमीन जी सहित बड़ी संख्या में प्राध्यापकगण व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। सभी का हृदय से आभार।— Brijmohan Agrawal (@brijmohan_ag) November 29, 2026
"भिक्षा मांगने वाले और उद्योगपति के वोट की कीमत बराबर"
लोकतंत्र की ताकत समझाते हुए अग्रवाल ने कहा कि भारतीय संविधान ने सड़क पर भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति और टाटा, बिरला, अंबानी या अडानी जैसे उद्योगपतियों को समान मताधिकार दिया है. दोनों के वोट की कीमत बराबर है. जनता के पास हर पांच साल में सरकार बदलने की ताकत है. उन्होंने कहा कि यदि वे 37 वर्षों से जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं और आठ बार विधायक, पांच बार मंत्री तथा अब नौवीं बार सांसद बने हैं, तो यह सब संविधान और लोकतंत्र की देन है.
युवाओं को देश के लिए मरने नहीं, जीने की जरूरत
युवाओं को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि आजादी से पहले चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस और मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया. आज युवाओं के सामने देश के लिए जीने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की चुनौती है. उन्होंने स्वामी विवेकानंद और आदि शंकराचार्य के जीवन का उदाहरण देते हुए युवाओं से कम उम्र में बड़े लक्ष्य हासिल करने और देश का गौरव बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भारत तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. युवाओं को इस विकास यात्रा में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए.
अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्यों की जानकारी भी जरूरी
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के महत्व और उसके मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की. उन्होंने विधि के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे संविधान में दिए गए अधिकारों के साथ नागरिकों के कर्तव्यों की जानकारी भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं. इससे जागरूक और समतामूलक समाज का निर्माण होगा.
संस्थाओं को बदनाम करने वाले नैरेटिव से सतर्क रहें युवा : जस्टिस गौतम भादुड़ी
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गौतम भादुड़ी ने मौलिक अधिकारों और संवैधानिक कर्तव्यों पर विस्तार से विचार रखे. उन्होंने अलीपुर जेल के क्रांतिकारी शहीद कनाईलाल दत्त का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि फांसी से पहले उन्होंने अपने पिता से चश्मा लेने से इनकार कर दिया था, ताकि रास्ते में ठोकर लगने पर अंग्रेज इसे उनके डर के रूप में न देखें. जस्टिस भादुड़ी ने इस प्रसंग के माध्यम से युवाओं को निडरता, राष्ट्रप्रेम और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया.
युवाओं को देश की संप्रभुता, अखंडता, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए. साथ ही वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना भी उनका संवैधानिक दायित्व है. सोशल मीडिया और सुनियोजित नैरेटिव के माध्यम से संसद तथा सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर करने के प्रयासों के प्रति युवाओं को सतर्क रहना चाहिए. राफेल सौदे और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार परियोजना जैसे विषयों पर तथ्यों को समझे बिना अंधा विरोध करना उचित नहीं है-जस्टिस गौतम भादुड़ी
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है. इसका अर्थ यह नहीं कि किसी को भी सोशल मीडिया पर संवैधानिक संस्थाओं या व्यक्तियों के प्रति अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल की छूट मिल जाती है.
कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जाकिर अली, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश ठाकुर और श्याम नारंग समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं.