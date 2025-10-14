ETV Bharat / state

जापान के टोयोटा सिटी अंतर्राष्ट्रीय मेयर फोरम में रायपुर की गूंज, मीनल चौबे ने पेश किया स्मार्ट सिटी मॉडल

अंतर्राष्ट्रीय मेयर फोरम में रायपुर की दमदार मौजूदगी: नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक जापान के टोयोटा सिटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेयर फोरम 2025 में रायपुर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. यह तीन दिवसीय वैश्विक मंच सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीय क्रियान्वयन, नवाचारपूर्ण शहरी योजनाओं और जलवायु-लचीले शहरों के निर्माण पर केंद्रित है.

तीन दिनों तक चलेगा सम्मेलन: तीन दिवसीय इस फोरम में दुनिया भर के शहरों के प्रतिनिधियों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) के स्थानीय क्रियान्वयन पर चर्चा की है. इसके अलावा जलवायु-लचीले शहरों के निर्माण और स्मार्ट सिटी मॉडल पर अपने अनुभव साझा किए, जिसमें रायपुर की भागीदारी को सराहनीय माना गया.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज कराई है. महापौर मीनल चौबे ने जापान के टोयोटा सिटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेयर फोरम 2025 में हिस्सा लिया. उन्होंने रायपुर की स्मार्ट और सतत शहरी विकास पहलों को प्रस्तुत करते हुए शहर के नवाचारपूर्ण कार्यों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया.

अंतर्राष्ट्रीय मेयर फोरम 2025 (ETV BHARAT)

सतत विकास और कचरा प्रबंधन पर वैश्विक चर्चा: फोरम के पहले दिन प्रतिनिधियों ने अपने नगरों की चुनौतियों और समाधान साझा किए. मुख्य विषयों में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग, स्कूलों में कचरे का पृथक्करण और “Reduce, Reuse, Recycle (RRR)” जैसी पहलों को शैक्षणिक स्तर पर शामिल करना प्रमुख रहा. प्रतिनिधियों ने बताया कि अपशिष्ट से उपयोगी उत्पाद बनाकर पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है.

जापान का मॉडल: कम-कार्बन और स्वच्छ शहर: जापान द्वारा प्रस्तुत Low Carbon City Masterplan के तहत “Cleaner Drains – Less Floods” और Sound Materials Cycle Society की अवधारणा साझा की गई. इन मॉडलों का उद्देश्य कम-कार्बन, स्वच्छ और जलवायु-लचीले शहरों का निर्माण करना है. महापौर मीनल चौबे ने रायपुर में लागू किए जा रहे नवाचारपूर्ण शहरी विकास प्रयासों को भी प्रस्तुत किया,जिसमें स्मार्ट जल प्रबंधन, सौर ऊर्जा परियोजनाएं और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग पहल शामिल हैं.

रायपुर मेयर मीनल चौबे (ETV BHARAT)

वैश्विक सहभागिता और अनुभवों का आदान-प्रदान: फोरम में विश्व बैंक, UN-Habitat, UNEP, UNIDO सहित जापान, कोरिया, मलेशिया, रवांडा, पाकिस्तान और ग्रीस के प्रतिनिधि शामिल हुए. प्रतिभागियों ने सतत शहरी विकास, जलवायु लचीलापन और स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया.

मंगोलिया के उलानबटार सिटी ने Housing Board Projects पर प्रस्तुति दी

मलेशिया के पेनांग सिटी काउंसिल ने सुरक्षित और लचीले आवास पर अपने अनुभव साझा किए

युगांडा के मसाका सिटी के मेयर ने अनियोजित बस्तियों, अवसंरचना की कमी और जलवायु चुनौतियों पर चर्चा की

रायपुर की पहलों को वैश्विक मंच पर सराहना: महापौर मीनल चौबे ने फोरम में रायपुर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पहलों को प्रस्तुत किया. उनके प्रयासों को अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने सराहा और रायपुर के अनुभवों को वैश्विक शहरों के लिए उदाहरण माना गया.