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रायपुर के विधायक से ठगी पर एक्शन, पुलिस ने ओडिशा से आरोपी को पकड़ा, खुद को नितिन नबीन का PA बताया था

रायपुर के विधायक से ठगी पर एक्शन, पुलिस ने ओडिशा से आरोपी को पकड़ा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

आरोपी ने अपने आप को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का PA बताकर रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा से ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 6 थाने के स्टाफ की टीम बनाकर आरोपी की पतासाजी शुरू की थी.

रायपुर: विधायक पुरंदर मिश्रा से हुई ऑनलाइन ठगी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. रायपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत खम्हारडीह थाना पुलिस ने 10 हजार रुपए ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से थाना अष्टरंगा जिला पुरी का रहने वाला है.

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लोकेशन ओडिशा में मिली

उत्तर जोन के डीसीपी मयंक गुर्जर ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी और लोकेशन ट्रेस करने के साथ ही सूचना भी मिली कि आरोपी की लोकेशन ओडिशा में मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने रेड मारते हुए आरोपी सहदेव मलिक को गिरफ्तार कर लिया है.

डीजल भरवाने के लिए मांगे थे पैसे

जानकारी के मुताबिक आरोपी ने फोन कॉल के जरिए रायपुर के उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा को भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का PA बताया. कहा कि वह भुवनेश्वर जा रहा है और रास्ते में ड्राइवर से विवाद होने के कारण मुश्किल में फंस गया है. इसी बहाने उसने डीजल भरवाने के लिए पैसों की मांग की थी.

मंदिर सेवक के जरिए विधायक ने ट्रांसफर कराए

आरोपी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कई भाजपा नेताओं के साथ तस्वीर भी लगाई थी. उसने विधायक से 4500 रुपए मांगे थे लेकिन परेशानी की बात सुनकर विधायक ने जगन्नाथ मंदिर के सेवक नारायण मिश्रा के माध्यम से आरोपी के खाते में 10 हजार रुपए ट्रांसफर करवाए थे.

लालच में आकर फिर लगाया फोन तो फंसा

आरोपी के खाते में 10 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर होने के बाद आरोपी लालच में आ गया. उसने दोबारा विधायक को फोन किया. तब जाकर विधायक ने संबंधित नेता के कार्यालय में संपर्क किया तो पता चला कि उस नाम का कोई भी ऑफिस में काम नहीं करता है. जिसके बाद विधायक ने अपने साथ ठगी का एहसास होने पर थाना पहुंचकर अपने साथ हुए ऑनलाइन ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.