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नाबालिग को अगवा कर जबरदस्ती शादी, 18 माह से फरार इनामी आरोपी दंपती गिरफ्तार

आरोपी दंपती ने नाबालिग को मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को 1 लाख रुपये में बेचा था.

RAIPUR MINOR GIRL ABDUCTED
रायपुर दंपती गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 12:33 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 3:42 PM IST

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रायपुर: गुढ़ियारी थाना अंतर्गत पुलिस ने नाबालिग को अगवा करके जबरदस्ती विवाह करने वाले फरार दंपति को सोमवार को गिरफ्तार किया है. रायपुर पुलिस ने फरार दंपति पर नकद इनाम की घोषणा भी की थी.

पश्चिम जोन के एडीसीपी राहुल देव शर्मा ने बताया नाबालिग के परिजन ने गुढ़ियारी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 21 फरवरी 2025 की रात लगभग 3.00 बजे बच्ची अचानक घर से गायब मिली. इस शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की. प्रार्थिया से बारीकी से पूछताछ करने के साथ-साथ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लड़की को बरामद किया गया. पुलिस ने नाबालिग से घटना के बारे में पूछताछ की, जिसमें बताया कि उसे बहला फुसलाकर मध्यप्रदेश के छतरपुर ले जाया गया, जहां उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई. जिस पर आरोपी के खिलाफ थाना गुढ़ियारी में धारा 137 BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

इस मामले की जांच के दौरान 1 अप्रैल 2025 को रायपुर पुलिस ने नाबालिग से शादी करने वाले युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया. उनसे कड़ाई से पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी ने नाबालिग को उसे 1 लाख रुपये में बेचा था. नाबालिग की बरामदगी और छतरपुर के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी दंपती फरार चल रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दंपति को रायपुर से ही गिरफ्तार किया. आरोपियों ने नाबालिग के अपहरण की बात स्वीकार की और खुद का असली नाम भी बताया.

रायपुर पुलिस ने आरोपी दंपती को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 137 BNS के साथ ही पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

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Last Updated : August 18, 2026 at 3:42 PM IST

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