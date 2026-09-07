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अगले 48 घंटे बाद फिर एक्टिव होगा मानसून, बलरामपुर में सबसे ज्यादा बारिश, कांकेर बेमेतरा सरगुजा सामान्य से कम

लगातार बारिश के बाद पिछले तीन दिनों से गर्मी और उमस से लोग परेशान है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

RAIPUR METEOROLOGICAL DEPARTMENT
रायपुर मौसम विभाग (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 2:30 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित दूसरे जिलों में पिछले सप्ताह एक लो प्रेशर एरिया बना, जिसकी वजह से कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई. कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही एक दो स्थानों में भारी वर्षा भी दर्ज की गई. लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के कारण लोग गर्मी और उमस से परेशान है. मौसम विभाग ने 48 घंटे के बाद फिर प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी में वृद्धि होने की संभावना जताई है.

छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिविटी

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया "पिछले सप्ताह एक लो प्रेशर एरिया बना था, जिससे पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव कंडीशन में रहा. आज की स्थिति में एक मानसून द्रोणिका दक्षिण गुजरात से लेकर बांग्लादेश तक उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर से होते हुए हैं. इसकी वजह से पिछले 24 घंटे में वर्षा की गतिविधि में कमी आई है. ऐसी स्थिति आगामी दो दिनों तक रहने की संभावना है. उसके बाद मानसून की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है."

मानसून की जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला (ETV Bharat Chhattisgarh)

मौसम वैज्ञानिक ने बताया "मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के बीच चल रहा है. अगले 4 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान के इसी तरह बने रहने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ में अब तक सामान्य से कम बारिश

1 जून से लेकर अब तक पूरे प्रदेश में वर्षा की बात करें तो सामान्य से लगभग 5% कम बारिश दर्ज की गई है. वहीं पूरे प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला बलरामपुर है. कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है. इनमें कांकेर, बेमेतरा, सरगुजा जैसे जिले शामिल है. वहीं मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 48 घंटे के बाद मानसून की एक्टिविटी में वृद्धि होगी.

Raipur Meteorological Department
छत्तीसगढ़ का मौसम (ETV Bharat Chhattisgarh)

रविवार को प्रदेश के शहरों का तापमान

  • रायपुर का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री
  • माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री
  • बिलासपुर का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री
  • पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 30.02 डिग्री न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री
  • अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री
  • जगदलपुर का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री न्यूनतम तापमान 23 डिग्री
  • दुर्ग का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री
  • राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री
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