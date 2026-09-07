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अगले 48 घंटे बाद फिर एक्टिव होगा मानसून, बलरामपुर में सबसे ज्यादा बारिश, कांकेर बेमेतरा सरगुजा सामान्य से कम

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित दूसरे जिलों में पिछले सप्ताह एक लो प्रेशर एरिया बना, जिसकी वजह से कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई. कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही एक दो स्थानों में भारी वर्षा भी दर्ज की गई. लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के कारण लोग गर्मी और उमस से परेशान है. मौसम विभाग ने 48 घंटे के बाद फिर प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी में वृद्धि होने की संभावना जताई है.

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया "पिछले सप्ताह एक लो प्रेशर एरिया बना था, जिससे पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव कंडीशन में रहा. आज की स्थिति में एक मानसून द्रोणिका दक्षिण गुजरात से लेकर बांग्लादेश तक उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर से होते हुए हैं. इसकी वजह से पिछले 24 घंटे में वर्षा की गतिविधि में कमी आई है. ऐसी स्थिति आगामी दो दिनों तक रहने की संभावना है. उसके बाद मानसून की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है."

मानसून की जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला (ETV Bharat Chhattisgarh)

मौसम वैज्ञानिक ने बताया "मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के बीच चल रहा है. अगले 4 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान के इसी तरह बने रहने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ में अब तक सामान्य से कम बारिश

1 जून से लेकर अब तक पूरे प्रदेश में वर्षा की बात करें तो सामान्य से लगभग 5% कम बारिश दर्ज की गई है. वहीं पूरे प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला बलरामपुर है. कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है. इनमें कांकेर, बेमेतरा, सरगुजा जैसे जिले शामिल है. वहीं मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 48 घंटे के बाद मानसून की एक्टिविटी में वृद्धि होगी.

छत्तीसगढ़ का मौसम (ETV Bharat Chhattisgarh)

रविवार को प्रदेश के शहरों का तापमान