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दीपावली पर मेकाहारा में इमरजेंसी 24 घंटे चालू , 2 दिन OPD बंद, अस्पताल अधीक्षक ने दिए निर्देश

दीपावली पर मेकाहारा में इमरजेंसी 24 घंटे चालू ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : दीपावली पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए मेकाहारा अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.आपातकालीन विभाग समेत सभी विभागों को त्योहार के दौरान सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है.सार्वजनिक अवकाश के कारण 2 दिन OPD बंद रहेगी. लेकिन मेकाहारा में आपातकालीन सेवा जारी रहेंगी.



आपातकालीन मरीजों को मिलेगा त्वरित उपचार