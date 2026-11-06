दीपावली पर मेकाहारा में इमरजेंसी 24 घंटे चालू , 2 दिन OPD बंद, अस्पताल अधीक्षक ने दिए निर्देश
दीपावली के मद्देनजर मेकाहारा हॉस्पिटल में आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे शुरु रहेंगी.सार्वजनिक अवकाश के कारण 2 दिन ओपीडी बंद रहेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 6:13 PM IST
रायपुर : दीपावली पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए मेकाहारा अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.आपातकालीन विभाग समेत सभी विभागों को त्योहार के दौरान सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है.सार्वजनिक अवकाश के कारण 2 दिन OPD बंद रहेगी. लेकिन मेकाहारा में आपातकालीन सेवा जारी रहेंगी.
आपातकालीन मरीजों को मिलेगा त्वरित उपचार
अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को आपातकालीन मरीजों को तुरंत उपचार देने के निर्देश दिए हैं.आवश्यक दवाओं, इंजेक्शन्स और जीवन रक्षक चिकित्सा सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि दीपावली के दौरान आने वाले मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके.
त्यौहार के मद्देनजर ओपीडी का शेड्यूल
7 नवंबर शनिवार - छोटी दीपावली (नरक चतुर्दशी): OPD नियमित रूप से चालू रहेगी
8 नवंबर रविवार - दीपावली: सार्वजनिक अवकाश, OPD बंद
9 नवंबर - गोवर्धन पूजा: सार्वजनिक अवकाश, OPD बंद
10 नवंबर मंगलवार से OPD का नियमित संचालन फिर शुरू
अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि OPD बंद रहने के दौरान भी आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे यथावत संचालित रहेंगी. इस निर्देश के जारी होने के बाद अब मेकाहारा में त्यौहार के समय आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी.
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