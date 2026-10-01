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अधिकारियों पर जमकर बरसीं महापौर, बोलीं-शासन की छवि धूमिल करने वाला काम बर्दाश्त नहीं

मेयर ने भाटागांव में सब्जी व्यापारियों के मामले पर नाराजगी जताई. 24 घंटे में संपत्ति पुनर्मूल्यांकन नोटिस,यूजर चार्ज पर ब्याज वसूली को लेकर जवाब मांगा.

RAIPUR MUNICIPAL CORPORATION
रायपुर मेयर मीनल चौबे (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2026 at 11:04 AM IST

8 Min Read
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रायपुर: रायपुर नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) की बैठक बुधवार को महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में निगम मुख्यालय में हुई. बैठक में जहां बकाया संपत्तिकर के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करने सहित शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए, वहीं भाटागांव में सब्जी व्यापारियों के साथ हुए कृत्य को लेकर महापौर अधिकारियों पर जमकर बरसीं. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसी कार्रवाई न की जाए, जिससे शासन और नगर निगम की छवि धूमिल हो.

महापौर ने 24 घंटे के भीतर संपत्ति पुनर्मूल्यांकन के नोटिस जारी किए जाने के मामले में भी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा. इसके अलावा यूजर चार्ज पर ब्याज वसूली को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया गया.

OTS से बकाया संपत्तिकर का होगा समाधान

एमआईसी की बैठक में नगर निगम क्षेत्र में बकाया संपत्तिकर के मामलों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करने का निर्णय लिया गया. नगर निगम क्षेत्र में करीब 3.50 लाख पंजीकृत संपत्तियां हैं, जिनमें से लगभग 2.50 लाख संपत्तियों द्वारा नियमित रूप से संपत्तिकर का भुगतान किया जा रहा है. बकाया संपत्तिकर वाले करदाताओं को निर्धारित अवधि में भुगतान करने पर नियमानुसार ब्याज एवं अधिभार में छूट देने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है. महापौर ने कहा कि राजस्व व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है, लेकिन करदाताओं को नियमानुसार राहत और सुविधाएं देना भी निगम की जिम्मेदारी है.

अवैध और मिसिंग नल कनेक्शनों के नियमितीकरण की तैयारी

शहर में संचालित अवैध एवं मिसिंग नल कनेक्शनों को नियमित करने की योजना को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया. निर्धारित शुल्क जमा करने पर पात्र आवासीय एवं व्यावसायिक नल कनेक्शनों को नियमानुसार वैध किया जाएगा.इन नल कनेक्शनों को संबंधित संपत्ति की Property Tax ID से लिंक किया जाएगा, जिससे निगम के राजस्व एवं संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जा सकेगा.

भाटागांव में सब्जी व्यापारियों के मामले पर अधिकारियों को फटकार

बैठक में भाटागांव में सब्जी व्यापारियों के साथ हुए कृत्य का मुद्दा उठा तो महापौर ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई.उन्होंने कहा कि व्यापारियों और आम नागरिकों से जुड़े मामलों में अधिकारी संवेदनशीलता के साथ काम करें. महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी कार्रवाई से पहले नियमानुसार प्रक्रिया का पालन और जनहित का ध्यान रखा जाए. उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों और संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश भी दिए. मेयर ने कहा कि नगर निगम का दायित्व केवल व्यवस्थाओं का संचालन करना नहीं, बल्कि नागरिकों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना भी है.

24 घंटे में संपत्ति पुनर्मूल्यांकन के नोटिस पर मांगा स्पष्टीकरण

संपत्ति पुनर्मूल्यांकन के नोटिस को लेकर भी महापौर ने अधिकारियों से जवाब मांगा. 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा. महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व से जुड़े मामलों में नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए.

यूजर चार्ज पर ब्याज वसूली को लेकर भी जवाब तलब

यूजर चार्ज पर ब्याज वसूली के मामले में भी महापौर ने अधिकारियों से जवाब मांगा.उन्होंने संबंधित अधिकारियों से ब्याज वसूली के आधार, नियम और प्रक्रिया के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए.

शहर के चौक, उद्यान और सड़कों के नामकरण का फैसला

एमआईसी बैठक में शहर के विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़े कई प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया. सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना एवं सौंदर्यीकरण को मंजूरी दी गई. रिंग रोड क्रमांक-02 से रॉयल ज्वेल्स चौक तक मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बूजलाल शर्मा के नाम पर करने का निर्णय लिया गया. वहीं खो-खो पारा स्थित पंकज उद्यान का नाम पंकज शर्मा के नाम पर किए जाने का फैसला हुआ. इसी क्रम में कलेक्टोरेट चौक का नाम भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक किए जाने का निर्णय लिया गया. शहर के विभिन्न चौक, रोड मीडियन और उद्यानों के विकास एवं सौंदर्यीकरण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.

अमृत विहार शीतला तालाब के जीर्णोद्धार पर 4.50 करोड़

अमृत मिशन 2.0 के तहत अमृत विहार शीतला तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 4.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. योजना के तहत परिधि दीवार, पाथवे, विद्युत व्यवस्था और सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे. कार्य के संचालन एवं संधारण के लिए पांच वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है.

बढ़ती आबादी के लिए पेयजल व्यवस्था का होगा विस्तार

शहर की बढ़ती आबादी और भविष्य की पेयजल जरूरतों को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नवीन जलागार निर्माण और पाइपलाइन विस्तार के लिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. 80 एवं 150 एमएलडी जल संयंत्रों के वार्षिक संचालन एवं संधारण के लिए प्राप्त न्यूनतम दर को भी स्वीकृति दी गई.

गोगांव और गोल बाजार में बढ़ेगी प्रकाश व्यवस्था

शहर की प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय गोगांव और स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक-44 के गोल बाजार क्षेत्र में विद्युत पोल एवं एलईडी लाइट लगाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई. इसके लिए निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया.

महादेवघाट में बनेगा स्ट्रीट फूड हब

रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की स्ट्रीट फूड हब संबंधी मार्गदर्शिका के तहत महादेवघाट स्थित विसर्जन कुंड में करीब 198.80 लाख रुपये की लागत से स्ट्रीट फूड हब विकसित करने का निर्णय लिया गया.इससे स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने के साथ उनकी आजीविका और बेहतर वेंडिंग व्यवस्था को बढ़ावा देने का लक्ष्य है.

मोवा की गारमेंट फैक्ट्री के पुनर्जीवन से 500 रोजगार का लक्ष्य

मोवा स्थित गारमेंट फैक्ट्री के पुनर्जीवन एवं आधुनिकीकरण का भी निर्णय लिया गया. करीब 1.90 करोड़ रुपये के निवेश से PPP मॉडल पर मशीनरी स्थापना, संचालन एवं प्रबंधन का कार्य कराया जाएगा. परियोजना के माध्यम से करीब 500 नए रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

महिला सुविधाओं के लिए महतारी सदन और महिला योग भवन का संचालन CSR से

संत रविदास वार्ड स्थित महतारी सदन एवं महिला योग भवन के संचालन और संधारण का कार्य CSR मद से कराने का निर्णय लिया गया. इसके लिए EOI आमंत्रित करने की स्वीकृति दी गई.

9.99 करोड़ की लागत से बनेगा दिव्यांग समावेशी पार्क

दिव्यांगजनों के लिए करीब 9.99 करोड़ रुपये की लागत से दिव्यांग समावेशी पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई. पार्क में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाओं के साथ उपचारात्मक एवं प्रशिक्षण कक्ष, मनोरंजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

एम्स आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए बनेगा पेइंग गेस्ट हाउस

एम्स रायपुर के समीप उपचार के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए पेइंग गेस्ट हाउस बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई. इसका उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती आवास उपलब्ध कराना है. परियोजना को गैर-लाभकारी मॉडल पर संचालित करने के लिए EOI के माध्यम से साझेदार संस्था के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

सामाजिक सुरक्षा के 183 और राष्ट्रीय परिवार सहायता के 85 प्रकरण मंजूर

सामाजिक कल्याण एवं परिवार सहायता योजनाओं के तहत प्राप्त 268 पात्र प्रकरणों को एमआईसी के समक्ष रखा गया. इनमें सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन के 183 प्रकरण तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 85 प्रकरण शामिल हैं. पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

महापौर बोलीं—जनहित और जनसुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि रायपुर के समग्र और संतुलित विकास के साथ प्रत्येक वर्ग तक बेहतर नागरिक सुविधाएं पहुंचाना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ राजस्व व्यवस्था को मजबूत करना, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और जरूरतमंद वर्गों के लिए सुविधाएं विकसित करना निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है.

महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ और निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं. उन्होंने कहा कि नगर निगम की योजनाओं और विकास कार्यों का उद्देश्य रायपुर को अधिक सुव्यवस्थित, सुविधायुक्त, सुरक्षित और सुंदर शहर बनाना है.

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