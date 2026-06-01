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मैट्रिमोनियल वेबसाइट से करते थे महिलाओं से संपर्क, नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों के जेवरात चोरी और धोखाधड़ी, रायपुर पुलिस का एक्शन

मैट्रिमोनियल वेबसाइट से करते थे महिलाओं से संपर्क, नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों के जेवरात चोरी और धोखाधड़ी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पुलिस के मुताबिक पीड़िता की चार महीने पहले मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से अभिनव सिंह से पहचान हुई थी. दोनों के बीच नियमित बातचीत होती थी. 15 मई 2026 को अभिनव सिंह ने पीड़िता को जन्मदिन पार्टी का बहाना बनाकर उसके घर मिलने की बात कही. दोपहर में वह पीड़िता के घर पहुंचा और दोनों ने साथ में भोजन किया.

रायपुर: कमिश्नरेट पुलिस ने खम्हारडीह थाना क्षेत्र में हुई चोरी और धोखाधड़ी के मामले में दो अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों पर मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए महिलाओं से दोस्ती कर उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर जेवरात चोरी करने का आरोप है. गिरफ्तार आरोपी दिल्ली निवासी अभिनव सिंह और हितिन नरूला हैं. पुलिस के अनुसार दोनों कई राज्यों में इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं.

खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश

भोजन के दौरान आरोपी ने चिकन ठीक से नहीं पका होने की बात कहकर उसे दोबारा पकाने के लिए कहा. आरोप है कि इसी दौरान खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया गया. चिकन खाने के कुछ समय बाद पीड़िता बेहोश हो गई. शाम को उसकी रूम पार्टनर घर पहुंची तो उसे उठाने की कोशिश की गई. अगले दिन होश आने पर पीड़िता को पता चला कि उसके सोने और चांदी के जेवरात गायब हैं. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे बेहोश कर घर से कीमती जेवरात चोरी कर फरार हो गया.

तकनीकी जांच से पुलिस पहुंची आरोपियों तक

मामला दर्ज होने के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा खमारडीह थाना पुलिस ने संयुक्त जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर बने प्रोफाइल का तकनीकी विश्लेषण किया. आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों की भी जांच की गई. जांच के दौरान पुलिस ने हितिन नरूला को उत्तराखंड के हरिद्वार से और मुख्य आरोपी अभिनव सिंह को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार आरोपी दिल्ली निवासी अभिनव सिंह और हितिन नरूला हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

100 से अधिक महिलाओं से किया था संपर्क

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अभिनव सिंह ने पिछले एक महीने में मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से 100 से अधिक महिलाओं से संपर्क किया था. पुलिस अब इन सभी संपर्कों की जांच कर रही है ताकि अन्य संभावित पीड़ितों की जानकारी मिल सके.

4.25 लाख रुपये का सामान बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 57 हजार रुपये नकद, सोने के जेवर, चांदी का ब्रेसलेट और मोबाइल फोन बरामद किए हैं. जब्त सामान की कुल कीमत लगभग 4.25 लाख रुपये बताई जा रही है. दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305 और 318 के तहत कार्रवाई की गई है.

पहले भी जा चुका है जेल

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अभिनव सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. वह वर्ष 2024 में दिल्ली के अशोक विहार थाना क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी और चोरी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है. इसके अलावा वर्ष 2026 में दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस थाना क्षेत्र और उत्तराखंड के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में दर्ज मामलों में भी वह जेल जा चुका है.