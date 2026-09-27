मन की बात ने रचा इतिहास, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ आयोजन
रायपुर में मन की बात कार्यक्रम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 27, 2026 at 9:44 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मंडी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 138वें संस्करण को सुनने के लिए 35 हजार से ज्यादा लोग एक साथ जुटे. बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में हुए इस आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया. इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुघ और कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय भी मौजूद रहे.
35 हजार से ज्यादा लोगों ने एक साथ सुनी मन की बात
रविवार को रायपुर के मंडी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 138वें संस्करण का सामूहिक श्रवण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान 35 हजार से ज्यादा लोगों ने एक साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना. बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने इस आयोजन को खास बना दिया.
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ आयोजन
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने एक स्थान पर डिजिटल प्रसारण के लिए बड़ी संख्या में दर्शक कैटेगरी में इस आयोजन को रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया. रिकॉर्ड की आधिकारिक घोषणा के बाद टीम की ओर से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुघ को प्रमाण पत्र और मेडल सौंपा गया.
तरुण चुघ ने रायपुर की जनता का जताया आभार
रिकॉर्ड बनने के बाद तरुण चुघ ने रायपुर की जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि मन की बात के साथ आज एक रिकॉर्ड भी बना है. उन्होंने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए रायपुर की जनता को धन्यवाद दिया.
पीएम मोदी के संबोधन को बताया प्रेरणादायक
तरुण चुघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को ओजस्वी, प्रेरणादायक और मार्गदर्शक बताया. उन्होंने कहा कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री देशवासियों से संवाद करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों की उपलब्धियों को सामने लाते हैं.
कार्यक्रम में इंद्रेश उपाध्याय भी रहे मौजूद
रायपुर के मंडी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय भी शामिल हुए. बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया. इसके बाद आयोजन के गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने की घोषणा की गई.