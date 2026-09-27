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मन की बात ने रचा इतिहास, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ आयोजन

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुघ ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मंडी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 138वें संस्करण को सुनने के लिए 35 हजार से ज्यादा लोग एक साथ जुटे. बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में हुए इस आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया. इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुघ और कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय भी मौजूद रहे.