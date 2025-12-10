ETV Bharat / state

पत्नी की हत्या कर पति ने दी जान, 5 साल पहले हुई थी लव मैरिज

जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का नाम रेखा गुप्ता है. उसके पति का नाम राजेंद्र गुप्ता है. दोनों मूल रूप से बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे. 5 साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी. दोनों का एक चार साल का बच्चा भी है, जो अपनी नानी के घर बिहार में रहता है. चंडी नगर में किराए के मकान में पति-पत्नी रहते थे. मृतक पति राजेंद्र वेल्डिंग का काम करता था.

रायपुर: राजधानी रायपुर में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी पति ने रेलवे ट्रैक पर आकर आत्महत्या कर ली. पत्नी की डेडबॉडी घर के सोफे पर मिली जबकि पति का शव पुलिस ने रेलवे ट्रैक से बरामद किया.

तलाक के विवाद के बाद हत्या और आत्महत्या की आशंका

खमारडीह पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह पति-पत्नी घर पर ही थे. पत्नी रेखा गुप्ता सोफे पर बैठी थी. इसी दौरान पति-पत्नी के बीच तलाक को लेकर विवाद शुरू हुआ था. विवाद इतना बढ़ा कि राजेंद्र ने अपनी पत्नी रेखा गुप्ता की गला दबाकर हत्या दी. इसके बाद वह रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और अपनी जान दे दी.

रायपुर पुलिस कर रही जांच

सिविल लाइन सीएसपी रमाकांत साहू ने बताया "आत्महत्या और मर्डर की वजह साफ नहीं हो पाई है. कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही है. आखिर पति पत्नी के बीच किस तरह का विवाद चल रहा था. क्या आत्महत्या और मर्डर के पीछे किसी और की भूमिका है. इस पूरे मामले को लेकर परिचित और परिजनों से पूछताछ कर रही है.

सुसाइड नोट में पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करने का जिक्र

मृतक राजेंद्र गुप्ता की जेब से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है. जिसमें मृतक राजेंद्र गुप्ता ने मरने से पहले लिखा था "मैं अपनी पत्नी और बच्चे से बेहद प्यार करता हूं. उनके बिना जीवन संभव नहीं है. मैं अपनी बीवी और बच्चे के बिना नहीं रह सकता. इसलिए जान दे रहा हूं. मेरे बेटे को परिजनों को सौंप देना."

अभी तक के सुसाइड नोट के मुताबिक दोनों के बीच 2 साल से विवाद चल रहा था और तलाक के लिए कोर्ट में आवेदन भी दिए थे. लेकिन तलाक को लेकर कोर्ट से कोई भी फैसला नहीं आया था. मृतक पति-पत्नी के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस ने पति-पत्नी के डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. मर्ग कायम कर जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा.