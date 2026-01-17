ETV Bharat / state

रायपुर में जादूगर ओपी शर्मा जूनियर का शो, बोले- जादू को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत, ये कोई दैवीय शक्ति या सिद्धि नहीं

रायपुर में जादूगर ओपी शर्मा जूनियर बोले- जादू को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर में जादूगर ओपी शर्मा जूनियर का शो, बोले- ये कोई दैवीय शक्ति या सिद्धि नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ओपी शर्मा जूनियर ने साफ कहा कि जादू को किसी भी तरह से दैवीय शक्ति, चमत्कार या अंधविश्वास से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. जादू पूरी तरह से विज्ञान और तकनीक पर आधारित एक कला है. अगर कोई जादू को चमत्कार मानता है, तो उसके ठगे जाने की संभावना बढ़ जाती है.

रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर के गांधी चौक स्थित रंग मंदिर में प्रसिद्ध जादूगर ओपी शर्मा जूनियर के जादू शो की शुरुआत 11 जनवरी से हो गई है. शनिवार को जादूगर ओपी शर्मा जूनियर ने रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत की और जादू की कला से जुड़े कई अहम पहलुओं पर जानकारी दी.

जादूगर ने बताया कि यह जादू शो रायपुर में पांचवीं बार आयोजित किया जा रहा है. इस बार दर्शकों को कई नए और रोमांचक प्रयोग देखने को मिलेंगे. शो में ड्रिल ऑफ डेथ, द ग्रेट इल्यूजन ऑफ इंडिया और तिलस्मी चेहरा (खासकर बच्चों के लिए आकर्षण) जैसे शानदार प्रदर्शन शामिल हैं.

शो का समय और टिकट बुकिंग

सोमवार से शुक्रवार: रोज़ 2 शो

शाम 4 बजे

शाम 7 बजे

शनिवार और रविवार को 3 शो

दोपहर 1 बजे

शाम 4 बजे

शाम 7 बजे

रायपुर में जादूगर ओपी शर्मा जूनियर का शो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दर्शकों के लिए एडवांस बुकिंग सुबह 11 बजे से रंग मंदिर में उपलब्ध है. इसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी मौजूद है.

जादू को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत

ओपी शर्मा जूनियर ने कहा कि समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने के लिए जादू एक सशक्त माध्यम बन सकता है. अगर जादू को शिक्षा से जोड़ा जाए, तो प्राइमरी स्तर पर इसे एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है. इसके लिए डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और जादू की एकेडमी या इंस्टीट्यूट शुरू किए जाने चाहिए.

हाथ की सफाई और जादू में अंतर

उन्होंने बताया कि जादू में कई सेगमेंट होते हैं. उसी में से एक है हाथ की सफाई है. इसके अलावा जादू में मेंटलिज्म और इल्यूजन शो होता है. रंग मंदिर में जो शो दर्शकों को दिखाया जा रहा है, वह पूरी तरह से इल्यूजन शो है.

पिता से मिली जादू की विरासत

ओपी शर्मा जूनियर ने बताया कि वे तीन साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ जादू के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. पिछले 30 सालों से वे लगातार कमर्शियल स्टेज शो कर रहे हैं. उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है, क्योंकि जादू में तकनीकी ज्ञान का होना बेहद जरूरी है.