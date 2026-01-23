ETV Bharat / state

रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन, पुरखौती मुक्तांगन में लगेगा साहित्यकारों का मेला

साहित्य उत्सव को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. एक तरीके से देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में साहित्यिक अभिरुचि के लोग है. उन सबके लिए बहुत ही बड़ा और अच्छा अवसर है. जहां पर लोगों को अपने लेखको से पाठकों को किताबों से मिलने का सुंदर अवसर मिलने वाला है- गौरव शर्मा, साहित्य प्रेमी

इस दौरान साहित्य प्रेमी गौरव शुक्ला ने कहा कि "यहां पर तीन दिनों का साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस तरह का आयोजन लंबे समय के बाद हो रहा है. साल 2014 में हुआ था, जिसके बाद आज साल 2026 में यहां आयोजन हो रहा है. इसमें देश और प्रदेश के बड़े-बड़े साहित्यकार भी शामिल हो रहे हैं, जो नामी साहित्यकार हैं. जिन्होंने साहित्य पर काम किया है.

रायपुर : नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में तीन दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन हुआ है. यह आयोजन 23 जनवरी से 25 जनवरी तक होगा. जिसमें प्रदेश के साथ ही देश भर के 120 से अधिक साहित्यकार लेखक और कवि अपनी प्रस्तुति देंगे. रायपुर साहित्य उत्सव के इस कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया.

दूर-दूर से आए साहित्य प्रेमी

जशपुर की लेखिका अंकिता जैन ने बताया कि मुझे लगता है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा साहित्य का आयोजन हो रहा है, जो बेशक ही अच्छा इंपैक्ट डालने वाला है. युवाओं और लेखन पर क्योंकि उनको भी लगेगा कि दिल्ली लखनऊ मुंबई के अलावा हमारे क्षेत्र और हमारे राज्य में अच्छे कार्यक्रम हो सकते हैं. मैं एक लेखक हूं और मेरी 7 किताबें आ चुकी है. हाल ही में मुझे इफको युवा साहित्य सम्मान भी मिला है. इसके साथ ही मुझे मेदनी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है.

11 साल बाद हुआ आयोजन

लेखक के साथ ही मैं कल्चरल पेंटिंग करती हूं. इसके साथ ही जशपुर नगर में खेती और एग्रो प्रोडक्ट पर काम कर रही हूं. साहित्य से समाज को यह फायदा मिलेगा कि साहित्य को जितना फैलाया जाएगा. जितना ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा. यहां आने वाला अगर कोई बच्चा किसी भी एक किताब तक पहुंच सका तो उसका जीवन बदल सकता है. इससे ज्यादा बड़ा फायदा और क्या हो सकता है- अंकिता जैन, लेखिका

आयोजन की हो रही है प्रशंसा

आयोजन के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस आयोजन में आकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति छत्तीसगढ़ की बोली छत्तीसगढ़ की उपलब्धि छत्तीसगढ़ के गठन वर्ष का रजत जयंती समारोह है. इस मौके पर भव्य और सुंदर कार्यक्रम देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई.

तीन दिनों तक लगेगा साहित्यकारों का मेला

छत्तीसगढ़ किस रूप में तेजी से प्रगति कर रहा है. अपनी एक अलग पहचान बना रहा है. देश में आजकल कई जगह साहित्य महोत्सव हो रहा है. एक अनुमान के मुताबिक 300 से अधिक साहित्य महोत्सव हो रहे हैं. इसमें जितनी स्थानीयता छत्तीसगढ़ की इतनी अपनी निजी संस्कृति वह सब कुछ दिखे. वह कहीं और दिखाई नहीं देता. वह सिर्फ छत्तीसगढ़ के इस आयोजन में दिखाई देता है. इतने सुंदर आयोजन के लिए इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की सरकार, अधिकारी और साहित्यकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं- हरिवंश, उपसभापति राज्यसभा

स्वर्गीय कवि सुरेंद्र दुबे को सीएम ने किया याद

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इमरजेंसी काल के दौरान साहित्यकारों की भूमिका को रेखांकित करते हुए दुष्यंत कुमार की प्रसिद्ध पंक्तियों का उल्लेख किया.सीएम ने कहा कि आज जब बड़ी संख्या में युवा साहित्य प्रेमी इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं. तब यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश में साहित्य का वातावरण उजला और सशक्त है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह तीन दिवसीय आयोजन एक मील का पत्थर सिद्ध होगा. इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय कवि सुरेंद्र दुबे को भी नमन किया.

