रायपुर साहित्य उत्सव: कल होगा शुभारंभ, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश होंगे मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता
पुरखौती मुक्तांगन परिसर में 3 दिनों तक होंगी साहित्यिक चर्चा और गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा. जाने माने साहित्यकार और लेकर शामिल होंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 22, 2026 at 10:22 PM IST
रायपुर: 'रायपुर साहित्य उत्सव' का भव्य शुभारंभ कल शहर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में होगा. राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश आयोजन का शुभारंभ करेंगे. वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे. शुभारंभ विनोद कुमार शुक्ल मंडप में सुबह 10.30 बजे से होगा. कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह होंगे.
रायपुर साहित्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ और देश के जाने-माने साहित्यकार, पत्रकार, कवि हिस्सा लेने के लिए पहुंचने लगे हैं. साहित्य महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इंगेजमेंट जोन, ओपन टैलेंट मंच, पेंटिंग कार्यशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे. महोत्सव में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए फूड जोन भी बनाया गया है.
मुख्य मंडप जाने माने साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की स्मृति में तैयार किया गया है, जहां महत्वपूर्ण कार्यक्रम मंच से आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा साहित्यिक परिचर्चा और गोष्ठियों के आयोजनों के लिए लाला जगदलपुरी मंडप, श्याम लाल चतुर्वेदी मंडप, अनिरूद्ध नीरव मंडप तैयार किए गए हैं. साहित्य उत्सव में हर दिन 4 सत्रों का आयोजन किया जाएगा.
साहित्य उत्सव में हर दिन 4 सत्रों का आयोजन होगा
- प्रथम सत्र 12.30 बजे
- द्वितीय सत्र 2.15. बजे
- तृतीय सत्र 3.45 बजे
- चतुर्थ सत्र 5.15 बजे
- 6.30 बजे तक होगा
- 23 एवं 24 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा
23 जनवरी को प्रथम सत्र
लाला जगदलपुरी मंडप में समकालीन महिला लेखन, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में संवाद, वन्देमातरम के अंतर्गत भारत के स्व जागरण का प्रवाह, अनिरूद्ध नीरव मंडप में डिजिटल साहित्य पर परिचर्चा के अंतर्गत प्रकाशकों के लिए चुनौती विषय पर परिचर्चा आयोजित की जाएगी.
द्वितीय सत्र
लाला जगदलपुरी मंडप में वाचिक परम्परा में साहित्य, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में कविता की नई चाल पर परिचर्चा, अनिरूद्ध नीरव मंडप में संवाद का आयोजन होगा. इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल होंगे.
तृतीय सत्र
लाला जगदलपुरी मंडप में जनजाति विमर्श और श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में छत्तीसगढ़ का साहित्य और अवदान विषय पर परिचर्चा होगी. अनिरूद्ध नीरव मंडप में स्मृति शेष स्व. विनोद कुमार शुक्ल साहित्य की खिड़कियां पर परिचर्चा आयोजित होगी.
चतुर्थ सत्र
लाला जगदलपुरी मंडप में पुरातत्व और मौन साहित्य पर परिचर्चा होगी. श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में समय की समस्या: सेक्युलरिज्म पर संवाद होगा. अनिरूद्ध नीरव मंडप में काव्य पाठ राष्ट्रीय कवि संगम का आयोजन होगा. सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत विनोद कुमार शुक्ल मंडप में शाम 7 बजे से मनोज जोशी के चाणक्य नाटक का मंचन किया जाएगा.
24 जनवरी को प्रथम सत्र
विनोद कुमार शुक्ल मंडप में राष्ट्र सेवा के सौ वर्ष पर संवाद और लाला जगदलपुरी मंडप में छत्तीसगढ़ के लोक गीत पर परिचर्चा आयोजित होगी
24 जनवरी को द्वितीय सत्र
धार्मिक फिल्में और टेली धारावाहिकों का दौर पर संवाद और श्यामलाल चतुर्वेदी एकात्म मानवदर्शन समाज परिवर्तन का सूत्रधार पर परिचर्चा होगी
24 जनवरी को तृतीय सत्र
विनोद कुमार शुक्ल मंडप में भारत का बौद्धिक विमर्श पर संवाद, लाला जगदलपुरी मंडप में राष्ट्रीय मीडिया में बहस के मुद्दे, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में नई पीढ़ी की फिल्मी दुनिया और अनिरूद्ध नीरव मंडप पर साहित्य: उपनिषद से एआई तक पर परिचर्चा होगी।
24 जनवरी को चतुर्थ सत्र
विनोद कुमार शुक्ल मंडप में भारतीय ज्ञान परंपरा पर संवाद, लाला जगदलपुरी मंडप में 'डिजिटल युग के लेखक और पाठक' और श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में 'साहित्य के झरोखे से इतिहास' पर परिचर्चा होगी.
24 जनवरी को पंचम सत्र
विनोद कुमार शुक्ल मंडप में 'माओवादी आतंक और लोकतंत्र', लाला जगदलपुर मंडप में 'डॉ. अंबेडकर - विचारपुंज की आभा', श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में शैक्षणिक संस्थानों में भाषा और साहित्य का स्तर और अनिरूद्ध नीरव मंडप में लुप्त होता बाल साहित्य पर चर्चा की जाएगी. विनोद कुमार शुक्ल मंडप में सांस्कृतिक कार्यक्रम स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में काव्य पाठ का आयोजन किया जाएगा.
25 जनवरी को प्रथम सत्र
विनोद कुमार शुक्ल मंडप में संविधान और भारतीय मूल्य पर संवाद, लाला जगदलपुरी मंडप में ट्रेवल ब्लॉग: पर्यटन के प्रेरक और श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप पर नवयुग में भारत बोध पर परिचर्चा की जाएगी.
25 जनवरी को द्वितीय सत्र
लाला जगदलपुरी मंडप में पत्रकारिता और साहित्य पर परिचर्चा, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में नाट्यशास्त्र और कला परंपरा पर संवाद आयोजित किया जाएगा.
25 जनवरी को तृतीय सत्र
विनोद कुमार शुक्ल मंडप में सिनेमा और समाज तथा लाला जगदलपुरी मंडप में शासन और साहित्य पर परिचर्चा और श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में छत्तीसगढ़ी काव्य पाठ का आयोजन होगा.