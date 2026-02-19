'कुरूद रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है..!' जल्द गूंजेगी ये आवाज, स्पीड ट्रायल पूरा, दिसंबर 2026 तक धमतरी तक प्लान
अभनपुर से कुरूद के बीच रेलवे ने स्पीड ट्रायल पूरा कर लिया है.इससे दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 19, 2026 at 6:41 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों तक अब रेल सेवा का विस्तार हो रहा है. इसी कड़ी में कुरूद क्षेत्र के लोगों को जल्द ही रेल सेवा मिलने वाली है. अभी मेमू पैसेंजर ट्रेन अभनपुर तक चल रही है, लेकिन अब इसे आगे कुरूद तक बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली गई है. इसके लिए ट्रायल रन भी पूरा किया गया है.
22 किलोमीटर नई ब्रॉड गेज लाइन का स्पीड ट्रायल पूरा
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने अभनपुर से कुरूद के बीच 22 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज लाइन का स्पीड ट्रायल पूरा कर लिया है. इस ट्रायल के दौरान स्पेशल ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया. निरीक्षण का कार्य दक्षिण पूर्व सर्कल कोलकाता के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी बृजेश कुमार मिश्रा ने किया. 22 किलोमीटर की दूरी लगभग 18 मिनट में पूरी की गई.
अभी फिटनेस बाकी, जल्द शुरू होगी पैसेंजर ट्रेन
रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि स्पीड ट्रायल सफल रहा है, लेकिन अभी कुछ तकनीकी पैरामीटर पूरे किए जाने बाकी हैं. जैसे ही ट्रैक को अंतिम फिटनेस प्रमाणन मिल जाएगा, अभनपुर से कुरूद तक पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाएगी.
दिसंबर 2026 तक धमतरी तक रेल लाइन
रेलवे का लक्ष्य कुरूद से आगे धमतरी तक रेल लाइन का विस्तार करना है. अधिकारियों के अनुसार, धमतरी तक रेल लाइन बिछाने का काम दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. इससे दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा.
यात्रियों को क्या होगा फायदा?
रेल सेवा शुरू होने से स्टूडेंट्स को रोजाना आने-जाने में आसानी होगी. व्यापारी वर्ग को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी. साथ ही वेंडर्स और छोटे व्यवसायियों को लाभ होगा. वहीं इलाज के लिए रायपुर आने वाले लोगों को कम किराए और कम समय में यात्रा सुविधा मिलेगी.
कुछ आखिरी फाइनल पैरामीटर अभी बाकी हैं. इसके बाद कुरूद और धमतरी से रायपुर तक की यात्रा और भी आसान और सस्ती हो जाएगी.- अवधेश कुमार त्रिवेदी, सीनियर डीसीएम
स्टेशन और प्लेटफॉर्म का काम पूरा
अभनपुर से कुरूद तक रेलवे ट्रैक के साथ-साथ स्टेशन भवन तैयार है. टिकट काउंटर, यात्रियों की मूलभूत सुविधाएं पूरी हो गई है. प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. रेलवे ने लगभग सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं.