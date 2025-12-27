गैर इरादतन हत्या के मामले में कलिंगा यूनिवर्सिटी के 3 विदेशी छात्र गिरफ्तार, बिल्डिंग से नीचे गिरने से नाइजीरियन छात्र की हुई थी मौत
रायपुर के कलिंगा यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. इसमें 3 विदेश छात्रों को गिरफ्तार किया है.
Published : December 27, 2025 at 8:59 PM IST
रायपुर: जिले के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत नया रायपुर स्थित कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विदेशी छात्र सैमपुर जुदे की इलाज के दौरान 22 दिसंबर को मौत हो गई थी. सैम चौथी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.
पुलिस जांच में क्या सामने आया?: मंदिर हसौद पुलिस ने मामले की जांच के बाद पाया कि इस घटना में तीन विदेशी छात्र दोषी हैं. पुलिस के अनुसार, मृतक सैम का एक विदेशी युवती से विवाद हुआ था. युवती ने आरोप लगाया कि सैम ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया. इसके बाद युवती ने अपने तीन बॉयफ्रेंड को मौके पर बुलाया.
घटना कैसे हुई?: पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी विदेशी छात्र मौके पर पहुंचे. उनमें से एक आरोपी हाथ में पत्थर लेकर सैम को डराने के लिए दौड़ाया. डर के कारण सैम छत की ओर भागा, घबराहट में उसने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी. पुलिस ने साफ किया कि सैम को किसी ने धक्का नहीं दिया और न ही नीचे फेंका गया
इलाज के दौरान मौत: चौथी मंजिल से गिरने के कारण सैम के सिर, मुंह, दाहिने हाथ में गंभीर चोटें आई थीं. इसके चलते अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
पुलिस की कार्रवाई: शहर के प्रभारी एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि इस मामले में तीनों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने मामला धारा 105 और 3(5) BNS के तहत दर्ज किया है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
- नोउई कुर माजाक, वर्तमान पता: सेक्टर 16, ब्लॉक 31, नवा रायपुर, स्थायी पता: जुबा, दक्षिण सूडान
- सबरी पालीनो उर्फ टोनी, वर्तमान पता: सेक्टर 29, थाना राखी, रायपुर, स्थायी पता: जुबा सिटी, दक्षिण सूडान
- मोहम्मद खलफल्ला ओमर हसन, वर्तमान पता: सेक्टर 29, ब्लॉक 31, नवा रायपुर, स्थायी पता: दक्षिण सूडान