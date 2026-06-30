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रायपुर में नौकरी के नाम पर ठगी, सुपरवाइजर और सेल्समैन बनाने का दिया झांसा, 2 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर: सरकारी शराब दुकान में सेल्समैन और सुपरवाइजर की नौकरी दिलाने का वादा कर लोगों से पैसे ठगने की शिकायत सामने आई है. खमारडीह पुलिस ने शिकायत के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों लोगों पर आरोप है कि वो लोगों को शासकीय मदिरा दुकान में सेल्समैन और सुपरवाइजर बनाने का झांसा देकर फंसाते थे. आरोपियों ने पीड़ितों से अबतक नौकरी दिलाने के नाम पर करीब साढ़े चार लाख की ठगी की है.

सेल्समैन और सुपरवाइजर बनाने के नाम पर धोखा

खमारडीह थाना पुलिस के मुताबिक पीड़ित शिवधन सागर जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला है. सितंबर 2025 में उसके मोबाइल पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले के शासकीय मदिरा दुकान में सुपरवाइजर और सेल्समेन के पदों पर भर्ती संबंधी मैसेज आया था. जिसके बाद पीड़ितों ने दिए गए नंबर पर फोन कर नौकरी के लिए बात की. दूसरी ओर से ठग ने कहा कि अगर वो पैसे देंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी. जिसके बाद पीड़ितों से पैसे लेकर आरोपियों ने उनको कोरबा स्थित शासकीय मदिरा दुकान के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया.