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रायपुर में नौकरी के नाम पर ठगी, सुपरवाइजर और सेल्समैन बनाने का दिया झांसा, 2 आरोपी गिरफ्तार

पीड़ितों से पैसे लेकर आरोपियों ने उनको कोरबा स्थित शासकीय मदिरा दुकान के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया.

RAIPUR JOB FRAUD CASE
रायपुर में नौकरी के नाम पर ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 9:07 AM IST

3 Min Read
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रायपुर: सरकारी शराब दुकान में सेल्समैन और सुपरवाइजर की नौकरी दिलाने का वादा कर लोगों से पैसे ठगने की शिकायत सामने आई है. खमारडीह पुलिस ने शिकायत के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों लोगों पर आरोप है कि वो लोगों को शासकीय मदिरा दुकान में सेल्समैन और सुपरवाइजर बनाने का झांसा देकर फंसाते थे. आरोपियों ने पीड़ितों से अबतक नौकरी दिलाने के नाम पर करीब साढ़े चार लाख की ठगी की है.

सेल्समैन और सुपरवाइजर बनाने के नाम पर धोखा

खमारडीह थाना पुलिस के मुताबिक पीड़ित शिवधन सागर जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला है. सितंबर 2025 में उसके मोबाइल पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले के शासकीय मदिरा दुकान में सुपरवाइजर और सेल्समेन के पदों पर भर्ती संबंधी मैसेज आया था. जिसके बाद पीड़ितों ने दिए गए नंबर पर फोन कर नौकरी के लिए बात की. दूसरी ओर से ठग ने कहा कि अगर वो पैसे देंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी. जिसके बाद पीड़ितों से पैसे लेकर आरोपियों ने उनको कोरबा स्थित शासकीय मदिरा दुकान के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया.

रायपुर में नौकरी के नाम पर ठगी (ETV Bharat)

दोनों आरोपियों ने पीड़ितों को शासकीय शराब दुकान में सुपरवाइजर और सेल्समैन की नौकरी लगाने का झांसा दिया था. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है: मयंक गुर्जर, DCP उत्तर जोन, रायपुर

खमारडीह थाने में रिपोर्ट दर्ज

उतर जोन के DCP मयंक गुर्जर ने कहा, "पीड़ित शिवधन सागर ने खमारडीह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि योगेश साहू और दिलीप यादव के द्वारा उन्हें नौकरी लगाने के नाम पर अलग-अलग तरीके से साढ़े चार लाख रुपए की ठगी की है. दोनों आरोपियों ने शासकीय मदिरा दुकान में सुपरवाइजर और सेल्समैन की नौकरी लगाने का झांसा दिया था. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पकड़े गए आरोपी पहले भी नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों से ठगी कर चुके हैं."

जांजगीर चांपा के पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत

खमारडीह पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने जांजगीर चांपा के रहने वाले पीड़ित को रायपुर बुलाकर उन्हें पेटीएम और नगद साढ़े चार लाख रुपए ले लिए. आरोपी योगेश साहू ने अपने आप को भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया था. आरोपी योगेश साहू ने अपने दूसरे साथी दिलीप यादव को निजी कंपनी का ऑपरेशन हेड बताकर लोगों को अपनी झांसे में लिया था. पकड़े गए दोनों आरोपी योगेश साहू और दिलीप यादव रायपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

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