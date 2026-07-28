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साइबर फ्रॉड की रकम से सोने के सिक्के खरीदकर ज्वेलर्स से धोखाधड़ी

पीड़ित ऋषभ शर्मा ने टिकरापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि संतोषी नगर में रोड टिकरापारा क्षेत्र में ओम शांति ज्वैलर्स के नाम से सोने चांदी की दुकान है. 18 जुलाई को 2 युवक उसकी दुकान पर आए. एक युवक दुकान के अंदर आया और दूसरा युवक दुकान के बाहर खड़े होकर निगरानी कर रहा था. दुकान के अंदर पहुंचे युवक ने 7 ग्राम सोने का सिक्का खरीदने की बात कही. एक साथ 7 ग्राम सोने का सिक्का उपलब्ध नहीं होने पर पीड़ित ने उसे एक-एक ग्राम के 7 सिक्के दिए. जिसकी कुल कीमत 99 हजार 900 रुपए थी. राशि का भुगतान युवक के द्वारा जगदंबा TC यूपीआई आईडी के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया गया.

रायपुर: रायपुर कमिश्नरेट के टिकरापारा थाना अंतर्गत पुलिस में तीन आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों ने साइबर ठगी की राशि से सोने के सिक्के खरीदकर ज्वेलर्स से धोखाधड़ी की थी.

20 जुलाई को पीड़ित को बैंक से जानकारी मिली कि राशि 99 हजार 900 रुपए फ्रीज हो गई है. बैंक से जानकारी हासिल करने पर पता चला कि जिस खाते से भुगतान किया गया था. उसमें साइबर धोखाधड़ी से संबंधित राशि जमा थी. आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की राशि से सोने के सिक्के खरीदे थे. पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट टिकरापारा थाने में दर्ज कराई.

पेमेंट के दौरान बैंक ने फ्रीज की साइबर फ्रॉड की राशि, म्यूल एकाउंट से किया था पेमेंट

वहीं दूसरे मामले में पीड़ित अजय सोनी में थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी मेन रोड टिकरापारा में अजय ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी की दुकान है. 17 जुलाई को एक युवक उसकी दुकान पर आया और 6 ग्राम सोने के सिक्के खरीदने की बात कही. पीड़ित के पास 5 ग्राम सोने का सिक्का उपलब्ध था. उसने युवक को 76 हजार 220 रुपए का 5 ग्राम सोने का सिक्का दिया. उस युवक ने भी जगदंबा TC के यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया था. इसके बाद युवक ने फिर से सोना खरीदने के नाम पर 23 हजार 500 रुपए का भुगतान किया. बाद में सोना नहीं खरीदने की बात कह कर राशि वापस ले ली.

20 जुलाई को पीड़ित को बैंक से जानकारी मिली कि उसके खाते में प्राप्त राशि साइबर धोखाधड़ी से संबंधित होने के कारण राशि होल्ड कर दी गई है. बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि 1 लाख 99 हजार 440 रुपए की राशि विवादित है जो कि वास्तविक साइबर ठगी के पीड़ित को वापस की जाएगी. इस तरह से आरोपियों ने जानबूझकर धोखाधड़ी की नीयत से साइबर ठगी की राशि के माध्यम से सोना खरीदा था.

दो रायपुर के और एक कांकेर का रहने वाला है आरोपी

पश्चिमी जोन के DCP रॉबिंसन गुरिया ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी मनजीत मंडल, साहिल नेताम और आयुष साहू को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने साइबर ठगी से प्राप्त राशि का उपयोग सोने चांदी की खरीदी कर ठगी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की तकनीकी परीक्षण, चैट, कॉल डिटेल, ऑनलाइन लेनदेन और दूसरे महत्वपूर्ण साक्ष्य की जांच कर रही है."

आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 12 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किया है. जिसकी कीमत लगभग 1 लाख 80 हजार रुपए बताई जा रही है. पकड़े गए 2 आरोपी रायपुर जिले के और एक आरोपी कांकेर का रहने वाला है. आरोपियों के खिलाफ टिकरापारा पुलिस ने धारा 318 बीएनएस के तहत कार्रवाई की है.