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रायपुर जनदर्शन: सिविल लाइन मुख्यमंत्री निवास में सीएम विष्णुदेव साय सुनेंगे लोगों से शिकायतें

रायपुर : मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों से उनकी परेशानी सुनेंगे.

जनदर्शन कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित हो रहा है. मुख्यमंत्री जनदर्शन के दौरान प्रदेशवासियों की समस्याओं से रूबरू होंगे और उनके त्वरित एवं यथोचित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे. जनदर्शन में आमलोग अपनी समस्याओं, मांगों और सुझावों को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकेंगे.

मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन पहले भी होता रहा है लेकिन बीच में एक लंबे अंतराल की बात भी आई है. हालांकि मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो रहा है तो संभव है लोगों की अपनी फरियाद और बात सीधे सीएम के सामने रखने का मौका मिलेगा.

सीएम जनदर्शन कार्यक्रम पर कांग्रेस का हमला

जनदर्शन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस संचार मीडिया के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार किसानों की बात सुन ही नहीं रही है. किसानों के धान बेचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बन रही है. युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई काम नहीं जा रहा है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है. परीक्षाएं कब होगी इसके लिए कोई निर्धारित प्रारूप ही तैयार नहीं हो रहा है. महंगाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में यह सरकार पूरी तरह फेल है.

शुक्ला ने आगे कहा कि जल जीवन मिशन में जिस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं. यह तमाम बातें बताती हैं कि सरकार की कोई भी योजना आम लोगों तक नहीं जा रही है. सरकार की तरफ से जनदर्शन और जिस तरह का भी कार्यक्रम किया जा रहा है, यह सिर्फ जनता को ठगने का काम किया जा रहा है. क्योंकि अधिकारी शाही बेलगाम है और जिन अधिकारियों को कम करने के लिए यहां से निर्देश दिया जाएगा, यह वही अधिकारी है जिन्होंने काम नहीं किया है. अगर अधिकारी काम किए होते तो लोगों को यहां पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती.