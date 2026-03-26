ETV Bharat / state

रामनवमी 2026: परंपरा की खास पहचान, रायपुर के जैतूसाव मठ में 11 क्विंटल मालपुआ तैयार

जैतूसाव मठ में तैयार हो रहा है 11 क्विंटल मालपुआ, शनिवार को भगवान को राजभोग आरती के बाद भक्तों को मिलेगा मालपुआ का प्रसाद

Raipur Ram Navami Malpua
जैतूसाव मठ में तैयार हो रहा है 11 क्विंटल मालपुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: जैतूसाव मठ में हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी के अवसर पर मालपुआ बनाया जा रहा है. यह परंपरा साल 1916 में महंत लक्ष्मी नारायण दास के समय से शुरू हुई थी और आज भी जारी है. इस बार मठ में कुल 11 क्विंटल मालपुआ तैयार किया जा रहा है. इसकी शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है और शुक्रवार देर रात तक यह काम जारी रहेगा.

रामनवमी 2026: जैतूसाव मठ का मालपुआ परंपरा की खास पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

10 कारीगर और 8 महिला मजदूर जुटे

मालपुआ बनाने में 4 मिस्त्री और 6 कर्मचारी मिलाकर 10 लोगों की टीम काम कर रही है. इसके अलावा 8 महिला मजदूर साफ-सफाई और बर्तन धोने का काम संभाल रही हैं.

भट्टी में पारंपरिक तरीके से बनता है मालपुआ

जैतूसाव मठ के सचिव महेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि मठ में मालपुआ बनाने के लिए आज भी पारंपरिक भट्टी का उपयोग किया जाता है. गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे इसका स्वाद और खास बनता है.

Raipur Ram Navami Malpua
पैरा में सुखाकर बनाए जाते हैं बंडल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खास सामग्री से बनता है स्वाद

मालपुआ बनाने के लिए गेहूं का आटा, शक्कर, सौंफ, काली मिर्च, दूध, तेल और घी का उपयोग किया जाता है. सभी चीजों को मिलाकर घोल तैयार किया जाता है और फिर तेल में तलकर सुखाया जाता है.

Raipur Ram Navami Malpua
खास सामग्री से बनता है स्वाद, 10 कारीगर और 8 महिला मजदूर जुटे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पैरा में सुखाकर बनाए जाते हैं बंडल

तले हुए मालपुआ को पैरा में रखकर सुखाया जाता है. इसके बाद कारीगर 25 और 50 के बंडल बनाकर रखते हैं ताकि अतिरिक्त तेल और घी निकल जाए.

शनिवार को भगवान को भोग और प्रसाद वितरण

शनिवार दोपहर 1 बजे भगवान राम को राजभोग आरती के साथ मालपुआ का भोग लगाया जाएगा. इसके बाद शाम को भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा.

Raipur Ram Navami Malpua
भट्टी में पारंपरिक तरीके से बनता है मालपुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गैस सिलेंडर की समस्या

मठ के सचिव महेंद्र कुमार अग्रवाल के अनुसार, ईरान युद्ध और LPG गैस सिलेंडर की कमी तो दिख रही है, उसके चलते भंडारे में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आयोजन हर हाल की तरह इस साल भी अच्छे से करने की कोशिश करेंगे.

रामनवमी के मौके पर रायपुर में निकलेगी भव्य शोभायात्रा, 28 मार्च को राजधानी की सड़कों पर पारंपरिक नृत्य और झांकियों की झलक
चिरमिरी में भव्य चैत्र रामनवमी शोभायात्रा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल
रामनवमी 2026: 41 वर्षों की परंपरा, लाखों की भागीदारी और आस्था का संगम

TAGGED:

JAITUSAV MATH TRADITION
11 QUINTAL MALPUA RAIPUR
RAM NAVAMI PRASAD MALPUA
TRADITIONAL MALPUA MAKING
RAIPUR RAM NAVAMI MALPUA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.