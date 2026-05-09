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IPL 2026: रायपुरियंस पर चढ़ा क्रिकेट का खुमार, खिलाड़ियों की झलक पाने स्टेडियम गेट के बाहर बच्चे और महिलाएं भी

किसी के पास कल के मैच की टिकट कोई बिना टिकट ही प्रैक्टिस सेशन देखने पहुंचा था, सुरक्षा के लिहाज से अंदर नहीं मिली एंट्री

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प्रैक्टिस सेशन देखने पहुंचे कई क्रिकेट फैंस, नहीं मिली एंट्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: रविवार को नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच मुकाबला होना है. इससे एक दिन पहले गेट के स्टेडियम पर क्रिकेट प्रेमी खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए घंटों डटे रहे. लेकिन खिलाड़ियों की एक झलक उन्हें नहीं मिल पाई.

रायपुरियंस पर चढ़ा क्रिकेट का खुमार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुछ के पास टिकट, कोई बे-टिकट

रायपुर क्रिकेट स्टेडियम के बाहर कई क्रिकेट फैंस गेट के बाहर ही खड़े रहे. इनमें से कुछ लोगों के पास कल होने वाले मैच की टिकट भी थी. वहीं कुछ बिना टिकट थे और सिर्फ खिलाड़ियों की झलक के लिए क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचे थे. कुछ बच्चे भी गेट के पास खड़े दिखाई दिए, उनका कहना है कि मैच का टिकट उन्हें नहीं मिल पाया इसका अफसोस है.

बहुत उत्साह है, प्रैक्टिस देखने आए थे लेकिन पुलिस वाले रोक रहे हैं. हम 2 घंटे से रुके हुए थे उम्मीदे थी कोई खिलाड़ी दिख जाए, टिकट तो है अब कल मैच देखेंगे- क्रिकेट प्रेमी

हमारे पास टिकट नहीं थी इसलिए आज आए थे कि कोई खिलाड़ी दिख जाए, अब कल टीवी पर ही देख पाएंगे- क्रिकेट प्रेमी बच्चे

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सुरक्षा के लिहाज से अंदर नहीं मिली एंट्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्टेडियम में चल रही प्रैक्टिस

IPL 2026 के लिए रायपुर पहुंची मुंबई इंडियंस टीम के खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस भी की है. इन्हीं खिलाड़ियों को देखने के लिए बच्चे और महिलाएं तक पहुंची थीं. हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के चलते किसी को भी मैदान के अंदर जाने नहीं दिया गया. स्टेडियम के गेट के पास कई ऐसे खिलाड़ियों के फैंस खड़े हुए थे जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने की चाहत रखते थे. लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हुए.

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खिलाड़ियों की एक झलक पाने स्टेडियम गेट के बाहर बच्चे और महिलाएं भी दिखीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 घंटे से खड़े हैं- फैंस

कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने बताया कि हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की झलक पाने के लिए यहां पर लगभग 2 घंटे से खड़े थे. बावजूद इसके ना ही हार्दिक पांड्या दिखे और ना ही विराट कोहली की झलक नहीं मिल पाई. बच्चों ने बताया कि क्रिकेट देखने का बड़ा शौक था, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्हें क्रिकेट मैच देखने से वंचित होना पड़ा.

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