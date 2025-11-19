छत्तीसगढ़ में दिखेगा 'रो-को' का जलवा, रायपुर स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे की तैयारी तेज

ETV Bharat / state

रायपुर/कोरबा:दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम भारत दौरे पर है. टेस्ट सीरीज के बाद वनडे मैच शुरू होंगे. वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में होने वाला है. 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा. दूसरी बार होगा जब रोहित और विराट दोनों एक साथ छत्तीसगढ़ के मैदान पर उतरेंगे.

रायपुर में रो-को का आखिरी मैच?: रोहित और कोहली दोनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. दोनों अब सिर्फ एक फॉर्मेट वनडे में खेलते हैं. अगर उनके वनडे से संन्यास लेने से पहले रायपुर को और वनडे मैच की मेजबानी नहीं मिलती तो ये रायपुर में रो-को का एक साथ आखिरी इंटरनेशनल भी हो सकता है.

रायपुर स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे की तैयारी तेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर में तीसरा इंटरनेशनल: 3 दिसंबर को होने वाला वनडे मैच रायपुर का तीसरा इंटरनेशनल मैच होगा. इससे पहले एक वनडे और एक टी20 मैच हो चुके हैं. वहीं 23 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी-20 इंटरनेशनल मैच भी रायपुर में होना है. इसका शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है.लेकिन हर क्रिकेटप्रेमी उस लम्हे का दिल थामकर इंतजार कर रहा है, जब रो-को रायपुर के मैदान पर खेलते हुए लाइव दिखेंगे.

रायपुर मैच के टिकट और पास के लिए होड़ मच चुकी है. छत्तीसगढ़ शासन से बीसीसीआई को हस्तांतरित होने के बाद स्टेडियम की तैयारी भी युद्ध स्तर पर चल रही है. छत्तीसगढ़ में 2 साल पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच खेला गया था. इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टी20 मैच भी खेला जा चुका है.

दोनों का फॉर्म जबरदस्त: रोहित शर्मा और विराट कोहली की उम्र क्रमशः 38 और 37 वर्ष की हो चुकी है. इस उम्र में अमूमन क्रिकेटर संन्यास ले लेते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने पिछले वनडे सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी. उसमें शतक जड़कर अपने बेहतरीन फॉर्म का प्रमाण दिया है, विराट ने भी रन बनाए. दोनों ने यह साबित किया कि रनों की भूख बरकरार है. हालांकि बढ़ती उम्र और युवाओं को अवसर देने के लिए दोनों ने पिछले वर्ष भारत को विश्व विजेता बनाने के बाद संयुक्त तौर पर टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने का निर्णय लिया था.

रो-को के कुछ आंकड़े

  • विराट जब टेस्ट कप्तान थे, तब टीम इंडिया तीन से चार साल तक वर्ल्ड क्रिकेट की टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पर थी.
  • रोहित के कप्तान रहते टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप जैसी ट्रॉफी पर कब्जा किया है.
  • रोहित ने सभी फॉर्मेट को मिलाकर 19,842 रन बनाए हैं.

अब सबके मन में यही प्रश्न है कि दोनों 2027 का वन डे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं. ऐसे में रायपुर में होने वाला मैच हाउसफुल होने वाला है.

स्टेडियम में तैयारियां युद्ध स्तर पर

  • फ्लड लाइट के लिए जनरेटर
  • रंग रोगन
  • खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम से लेकर दर्शकों के स्टैंड की साफ सफाई
  • वाटर कूलर
  • लिफ्ट साउंड सिस्टम और ब्रॉडकास्ट से जुड़ी तैयारी को विश्व स्तरीय बनाना होगा.

