ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में दिखेगा 'रो-को' का जलवा, रायपुर स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे की तैयारी तेज

छत्तीसगढ़ में दिखेगा 'रो-को' का जलवा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर/कोरबा:दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम भारत दौरे पर है. टेस्ट सीरीज के बाद वनडे मैच शुरू होंगे. वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में होने वाला है. 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा. दूसरी बार होगा जब रोहित और विराट दोनों एक साथ छत्तीसगढ़ के मैदान पर उतरेंगे. रायपुर में रो-को का आखिरी मैच?: रोहित और कोहली दोनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. दोनों अब सिर्फ एक फॉर्मेट वनडे में खेलते हैं. अगर उनके वनडे से संन्यास लेने से पहले रायपुर को और वनडे मैच की मेजबानी नहीं मिलती तो ये रायपुर में रो-को का एक साथ आखिरी इंटरनेशनल भी हो सकता है. रायपुर स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे की तैयारी तेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH) रायपुर में तीसरा इंटरनेशनल: 3 दिसंबर को होने वाला वनडे मैच रायपुर का तीसरा इंटरनेशनल मैच होगा. इससे पहले एक वनडे और एक टी20 मैच हो चुके हैं. वहीं 23 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी-20 इंटरनेशनल मैच भी रायपुर में होना है. इसका शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है.लेकिन हर क्रिकेटप्रेमी उस लम्हे का दिल थामकर इंतजार कर रहा है, जब रो-को रायपुर के मैदान पर खेलते हुए लाइव दिखेंगे.