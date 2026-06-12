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छत्तीसगढ़ के नेताओं को लेकर रायपुर जा रही इंडिगो फ्लाइट नागपुर डायवर्ट

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नेताओं को लेकर रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट खराब मौसम के कारण नागपुर की ओर मोड़ी गई. अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और कई अन्य राजनीतिक नेताओं को लेकर दिल्ली से रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट को गुरुवार रात राजधानी में खराब मौसम के कारण नागपुर की ओर मोड़ दिया गया.

इंडिगो की फ्लाइट 6E-5138 को रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर रात करीब 9 बजे उतरना था. उपमुख्यमंत्री साव के कार्यालय के एक कर्मचारी ने बताया कि रायपुर में तेज हवाओं और बारिश सहित खराब मौसम के कारण फ्लाइट संचालन प्रभावित होने के बाद इसे नागपुर की ओर मोड़ दिया गया. फ्लाइट नागपुर में सुरक्षित रूप से उतरी और बाद में रात करीब 10:40 बजे वहां से उड़ान भरी.