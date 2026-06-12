छत्तीसगढ़ के नेताओं को लेकर रायपुर जा रही इंडिगो फ्लाइट नागपुर डायवर्ट
इंडिगो फ्लाइट 6E-5138 को स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर रात करीब 9 बजे उतरना था, लेकिन खराब मौसम के कारण नागपुर ले जाया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 12, 2026 at 9:19 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के नेताओं को लेकर रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट खराब मौसम के कारण नागपुर की ओर मोड़ी गई. अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और कई अन्य राजनीतिक नेताओं को लेकर दिल्ली से रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट को गुरुवार रात राजधानी में खराब मौसम के कारण नागपुर की ओर मोड़ दिया गया.
इंडिगो की फ्लाइट 6E-5138 को रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर रात करीब 9 बजे उतरना था. उपमुख्यमंत्री साव के कार्यालय के एक कर्मचारी ने बताया कि रायपुर में तेज हवाओं और बारिश सहित खराब मौसम के कारण फ्लाइट संचालन प्रभावित होने के बाद इसे नागपुर की ओर मोड़ दिया गया. फ्लाइट नागपुर में सुरक्षित रूप से उतरी और बाद में रात करीब 10:40 बजे वहां से उड़ान भरी.
उन्होंने बताया कि विमान के रात 11:15 बजे के कुछ देर बाद रायपुर पहुंचने का समय था. कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि बघेल और बैज भी फ्लाइट में सवार यात्रियों में शामिल थे. उन्होंने बताया कि विमान में भाजपा और कांग्रेस के कई अन्य नेता भी यात्रा कर रहे थे. दिन भर भीषण गर्मी के बाद गुरुवार शाम को रायपुर में मौसम में अचानक बदलाव आया, तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश के कारण शहर में हवाई सेवाएं प्रभावित हुईं.
SOURCE-PTI