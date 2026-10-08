रायपुर में INDIA गठबंधन का प्रदर्शन, SIR और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी पर गरजे नेता, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ रायपुर में भी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 7:54 PM IST
रायपुर. SIR और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ रायपुर में भी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों ने कथित अनियमितताओं के विरोध में संयुक्त प्रदर्शन किया. अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.
काले कपड़े और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन
प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता काले कपड़े पहने नजर आए, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थीं. इन पर SIR, मतदाता सूची और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों को लेकर नारे लिखे गए थे. प्रदर्शनकारियों ने चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और मतदाता सूची में नाम काटे जाने के आरोपों को लेकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया.
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा प्रदर्शन
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. नेताओं ने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर देशभर में मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं.उनका कहना था कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लोकतंत्र की बुनियाद है. इसी को लेकर INDIA गठबंधन सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है.
छत्तीसगढ़ भी नहीं रहेगा अछूता
कांग्रेस नेताओं ने आने वाले चुनावों को लेकर भी चिंता जाहिर की. उनका कहना था कि यदि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मौजूदा सवालों का समाधान नहीं हुआ, तो इसका असर भविष्य में होने वाले चुनावों पर पड़ सकता है. नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ भी इन मुद्दों से अछूता नहीं रहेगा और यहां मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई जाएगी.
मतदाता अधिकार और पारदर्शी चुनाव की मांग
INDIA गठबंधन के इस मतदाताओं के अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया. गठबंधन नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की मांग की. इस प्रदर्शन में कांग्रेस से शहर जिला अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे समेत कई नेता मौजूद रहे.
बता दें कि INDIA गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर भी SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. रायपुर यह प्रदर्शन भी इसी अभियान की कड़ी में किया गए है.