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रायपुर में INDIA गठबंधन का प्रदर्शन, SIR और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी पर गरजे नेता, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

रायपुर में INDIA गठबंधन का प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. SIR और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ रायपुर में भी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों ने कथित अनियमितताओं के विरोध में संयुक्त प्रदर्शन किया. अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.

SIR और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ रायपुर में भी बड़ा प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH) काले कपड़े और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता काले कपड़े पहने नजर आए, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थीं. इन पर SIR, मतदाता सूची और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों को लेकर नारे लिखे गए थे. प्रदर्शनकारियों ने चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और मतदाता सूची में नाम काटे जाने के आरोपों को लेकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया.