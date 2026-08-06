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स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में सजा रायपुर का बाजार, झंडे से लेकर टी-शर्ट और पगड़ी की बढ़ी मांग

15 अगस्त को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, हर घर तिरंगा अभियान से व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद

Raipur Independence Day Market
स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में सजा रायपुर का बाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 2:39 PM IST

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रायपुर. 15 अगस्त को पूरे देश के साथ राजधानी रायपुर में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा. जगह-जगह ध्वजारोहण और झंडा वंदन के कार्यक्रम होंगे. इसे लेकर रायपुर का बाजार भी पूरी तरह तिरंगे के रंग में रंग गया है. बाजार में तिरंगे वाले झंडे, पगड़ी, टोपी, दुपट्टे, टी-शर्ट, सलवार सूट, बैज, बाइक स्टैंड, टेबल स्टैंड और सजावटी सामान लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं.

तिरंगे से जुड़े उत्पादों की कई नई वैरायटी उपलब्ध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तिरंगे से जुड़े उत्पादों की कई नई वैरायटी उपलब्ध

दुकानदार विनय जैन ने बताया कि इस बार बाजार में नियमित सामान के साथ कई नई वैरायटी भी आई हैं. रिस्ट बैंड, फोम बैज, पेपर बैज, बाइक स्टैंड, टेबल स्टैंड, तिरंगा लाइटिंग, तिरंगा केप, झंडे, खादी और कॉटन के झंडे, शोरूम के लिए हैंगिंग, मफलर और तोरण द्वार जैसे उत्पाद उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.

पिछले साल की तुलना में इस बार का बाजार अच्छा रहने की उम्मीद है.- विनय जैन दुकानदार

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15 अगस्त को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर घर तिरंगा अभियान से बढ़ी मांग

दुकानदार विमल जैन ने बताया कि 'हर घर तिरंगा' अभियान का लोगों पर अच्छा असर देखने को मिल रहा है. सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और विभिन्न संस्थानों से तिरंगा झंडों की मांग लगातार बढ़ रही है. बच्चों में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह है. तिरंगे के रंग वाली टोपी, दुपट्टा, बैज और झंडों की बिक्री तेजी से हो रही है.

हर-घर तिरंगा अभियान के तहत सभी नेताओं और सभी सरकारी दफ्तरों में तिरंगा झंडा की डिमांड आ रही है. इसके साथ ही स्कूलों में भी तिरंगा झंडा की डिमांड काफी है.–विमल जैन, दुकानदार

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झंडे से लेकर टी-शर्ट और पगड़ी की बढ़ी मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कीमतों में 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी

विमल जैन ने बताया कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण तिरंगा से जुड़े उत्पादों की कीमतों में 5 से 10 प्रतिशत तक की मामूली बढ़ोतरी हुई है. हालांकि व्यापारी इस बढ़ोतरी को संतुलित रखते हुए ग्राहकों को उचित कीमत पर सामान उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं.

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हर घर तिरंगा अभियान से व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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