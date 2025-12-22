ETV Bharat / state

रायपुर के ऐतिहासिक चर्च: अमेरिकन वेंजिकल सोसाइटी ने 19 वीं शताब्दी में की स्थापना

बैरन बाजार और ग्रास मेमोरियल के पास है ऐतिहासिक और प्राचीन चर्च जो आस्था, शिक्षा और सेवा का केंद्र रहे हैं. देखिए इस रिपोर्ट में

Raipur Historical Churches
रायपुर के ऐतिहासिक चर्च: अमेरिकन वेंजिकल सोसाइटी ने 19 वीं शताब्दी में की स्थापना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 8:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म से जुड़े कई ऐतिहासिक चर्च मौजूद हैं. छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी में स्थित है. वहीं राजधानी रायपुर में भी अंग्रेज शासनकाल के दौरान बने चर्च आज ऐतिहासिक धरोहर माने जाते हैं. रायपुर के ग्रास मेमोरियल ग्राउंड और बैरन बाजार में स्थित चर्च 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाए गए थे. इनका निर्माण अमेरिकन एवेंजेलिकल सोसाइटी द्वारा कराया गया था. इन चर्चों का उल्लेख पूना से प्रकाशित पुस्तक “हिंदी के विकास में ईसाई मिशनरियों का योगदान” में भी मिलता है.

रायपुर में चर्चों की स्थापना का इतिहास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर में चर्चों की स्थापना का इतिहास: इतिहासकार डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र के अनुसार, जर्मनी और अमेरिका से आई मिशनरी संस्थाएं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सक्रिय होने लगी थीं. बिलासपुर जिले के बैतलपुर और महासमुंद जिले के जगदीशपुर में चर्च बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं. रायपुर वर्ष 1818 में अंग्रेजों का मुख्यालय बना और 1854 में इसे प्रशासनिक केंद्र का दर्जा मिला. इसके बाद अमेरिकन एवेंजेलिकल सोसाइटी के माध्यम से रायपुर में चर्च की स्थापना हुई.

Raipur Historical Churches
रायपुर के ग्रास मेमोरियल ग्राउंड और बैरन बाजार में स्थित चर्च 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाए गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चर्च निर्माण का उद्देश्य: डॉ. मिश्र बताते हैं कि मिशनरी संस्थाओं के दो मुख्य उद्देश्य थे, एक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना और शिक्षा के माध्यम से धर्म का प्रचार करना. चर्च केवल प्रार्थना स्थल नहीं थे, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र भी थे.

बैरन बाजार और ग्रास मेमोरियल चर्च का महत्व: रायपुर में 1857 की क्रांति के समय बैरन बाजार क्षेत्र में सभी धर्मों के आराधना स्थल मौजूद थे, जिनमें मंदिर, मस्जिद और चर्च शामिल थे. बैरन बाजार चर्च, ग्रास मेमोरियल ग्राउंड के पास स्थित चर्च, इन दोनों चर्चों की स्थापना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी. ग्रास मेमोरियल क्षेत्र उस समय अंग्रेजों के प्रभाव वाला इलाका माना जाता था. ये चर्च आज भी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं.

Raipur Historical Churches
बैरन बाजार और ग्रास मेमोरियल के पास है ऐतिहासिक और प्राचीन चर्च (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लेख: डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र के अनुसार, पूना से प्रकाशित पुस्तक “हिंदी के विकास में ईसाई मिशनरियों का योगदान” और रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1909 इन दोनों में छत्तीसगढ़ और रायपुर के चर्चों और ईसाई मिशनरियों के योगदान का जिक्र मिलता है.

Raipur Historical Churches
राजधानी रायपुर में भी अंग्रेज शासनकाल के दौरान बने चर्च आज ऐतिहासिक धरोहर माने जाते हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सेवा और समाज सुधार की भूमिका: ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रचार तक सीमित नहीं था. वे समाज सेवा करते थे, शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देते थे, अकाल और आपदाओं में सहायता करते थे. बच्चों को नागपुर और विदेश तक पढ़ाई के लिए भेजते थे. उनका मानना था कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से लोगों की समस्याओं और रोगों का समाधान हो सकता है.

Raipur Historical Churches
अमेरिकन वेंजिकल सोसाइटी ने 19 वीं शताब्दी में की स्थापना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर के ऐतिहासिक चर्च न केवल धार्मिक स्थल हैं, बल्कि शिक्षा, सेवा और सामाजिक समरसता के प्रतीक भी हैं. अंग्रेज शासनकाल में बने ये चर्च आज भी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा हैं.

Raipur Historical Churches
छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म से जुड़े कई ऐतिहासिक चर्च मौजूद हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सरगुजा में जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए बड़ी बैठक, छोटे छोटे संगठन एकजुट होकर उठाएंगे आवाज
झीरम कांड पर फिर राजनीतिक बवाल, कांग्रेस ने कहा- जेपी नड्डा से NIA करे पूछताछ; सरेंडर नक्सलियों से जांच की दें अनुमति
धमतरी में कांग्रेस पार्षदों के प्रदर्शन का चौथा दिन, मेयर के पुतले को धूप दिखाकर सद्बुद्धि देने की मांग

TAGGED:

CHHATTISGARH CHURCH HISTORY
BRITISH ERA CHURCHES IN RAIPUR
RAIPUR HISTORICAL CHURCHES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.