अतिथि व्याख्याताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात, नियमित मानदेय और शैक्षणिक सुरक्षा में सुधार की मांग
अपनी सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की मांग भी अतिथि व्याख्याताओं ने राज्यपाल से की है.
Published : February 2, 2026 at 5:21 PM IST
रायपुर: शासकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं ने राजभवन में राज्यपाल रमन डेका से मुलाकात की. अतिथि व्याख्याताओं ने राज्य की शैक्षिक व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर राज्यपाल को अपनी चिंता से वाकिफ कराया. छत्तीसगढ़ मूल निवास अतिथि व्याख्याता कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.लव कुमार वर्मा के साथ गए प्रतिनिधि मंडल ने अतिथि व्याख्याताओं की सेवा शर्तों में सुधार एवं वर्तमान व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के निराकरण को लेकर राज्यपाल से चर्चा की.
राज्यपाल से मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के शासकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को शैक्षणिक सुरक्षा दी जाए. इसके तहत अतिथि व्याख्याताओं की सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए. इसे लेकर एक ज्ञापन भी राज्यपाल को दिया गया. इसमें राज्यपाल से सभी अतिथि व्याख्याताओं के गुजारे के लिए बेहतर मानदेय व्यवस्था को देने का अनुरोध किया गया. व्याख्याताओं के लिए न्यूनतम मानदेय का प्रावधान करने की मांग की गई.
मुलाकात में अतिथि व्याख्याताओं ने राज्यपाल से नियमित व्यवस्था देने की मांग की गई, इसके तहत पारदर्शी एवं स्थायी नीति निर्माण तथा शैक्षणिक सत्र की निरंतरता बनाए रखने की बात कही गई. नियमित तौर पर कक्षाओं के संचालन नहीं होने से एक तरफ जहां बच्चों का नुकसान होता है, वहीं शैक्षणिक सत्र नियमित नहीं होने से अतिथि व्याख्याताओं को भी दिक्कत होती ये राज्यपाल को बताया गया.
राज्यपाल से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ मूल निवासी अतिथि व्याख्याता संघ के अध्यक्ष डॉ लव कुमार वर्मा ने कहा, राज्यपाल महोदय ने सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है, उन्होंने भरोसा दिया है कि इसमें जो भी नियम सम्मत कार्रवाई होगी वह की जाएगी. उन्होंने कहा कि नियमित तौर पर कक्षाएं नहीं चलने से एक तरफ जहां शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई कर रहे बच्चों का नुकसान होता है, वहीं जिन लोगों को भी अतिथि व्याख्याता के तौर पर रखा जाता है, उन्हें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
डॉक्टर लव कुमार वर्मा ने बताया कि अतिथि व्याख्याता के लिए एक बेहतर मानदेय की व्यवस्था करने का अनुरोध हम लोगों ने किया है. इसके साथ ही न्यूनतम मानदेय लागू किया जाए, इसको लेकर के भी राज्यपाल से अनुरोध किया गया है. मुलाकात में अतिथि व्याख्याता को नियमित व्यवस्था देने की भी मांग की गई है. जिसके तहत पारदर्शी एवं अस्थाई नीति निर्माण किया जाए, ताकि शैक्षणिक सत्र के लिए अतिथि व्याख्याता को रखा गया है उसके लिए समय से कोर्स भी पूरा हो सके, परिणाम भी बेहतर आ सके. डॉ लव कुमार वर्मा ने कहा कि राज्यपाल को इस बात से अवगत कराया गया है, कि नियमित तौर पर कक्षाओं के संचालन नहीं होने से शैक्षणिक सत्र पूरा नहीं हो पाता.
- अतिथि व्याख्याताओं की सेवा शर्तों में सुधार
- वर्तमान व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं का निराकरण
- अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यकाल की अस्थिरता खत्म हो
- दैनिक मानदेय में सुधार
- मिलने वाले मानदेय का समय पर भुगतान
- सामाजिक एवं शैक्षणिक सुरक्षा
- अतिथि व्याख्याताओं को नियमित सेवा से जोड़ा जाए
- न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाए
- पारदर्शी एवं स्थायी नीति निर्माण तथा शैक्षणिक सत्र की निरंतरता हो
