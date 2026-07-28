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जलभराव से जूझता रायपुर शहर, निकासी व्यवस्था सुधारने में जुटा निगम, नालों पर बने अवैध निर्माण जमींदोज

जोन-6 के वार्ड-60 में भैरव नगर से बोरिया रोड तक करीब 20 अवैध पाटों को जेसीबी से तोड़कर नाले की सफाई कराई गई.

RAIPUR MUNICIPAL CORPORATION
जलभराव से जूझता रायपुर शहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: लगातार बारिश की वजह से आम जनता जलभराव की समस्या से परेशान है. शहर की निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर निगम अब नालों पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चला रही है. इसी कड़ी में जोन-6 के वार्ड-60 में भैरव नगर से बोरिया रोड तक करीब 20 अवैध पाटों को जेसीबी से तोड़कर नाले की सफाई कराई गई.

नालों पर बने अवैध निर्माण तोड़े गए

नगर निगम जोन-6 की टीम ने महापौर मीनल चौबे और आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, वार्ड-60 में भैरव नगर से बोरिया रोड तक नाले पर बने लगभग 20 अवैध पाटों को जेसीबी से ध्वस्त किया. कार्रवाई के दौरान करीब तीन डंपर मलबा हटाया गया और नाले को कब्जामुक्त कर सफाई कराई गई. निगम का कहना है कि इससे बारिश के दौरान पानी की निकासी बेहतर होगी.

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सफाई में सबसे बड़ी बाधा बने थे अवैध निर्माण

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार नाले पर बने पाटों के कारण सफाई कार्य प्रभावित हो रहा था. मशीनें नाले तक नहीं पहुंच पा रही थीं, जिससे गाद और कचरा जमा होता जा रहा था. पाट हटने के बाद सफाई अभियान चलाया गया ताकि पानी का बहाव सुचारु हो सके.

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निगम का दावा- कम होगा जलभराव

जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव के दिशा निर्देश में हुई इस कार्रवाई के दौरान वार्ड पार्षद रमेश सपहा और जोन स्वास्थ्य अधिकारी आदिव्य हजारी भी मौजूद रहे. निगम का दावा है कि इस अभियान से क्षेत्र में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या में राहत मिलेगी और निकासी व्यवस्था पहले से बेहतर होगी.

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क्या इतनी कार्रवाई पर्याप्त है ?

क्या केवल कुछ अवैध पाट हटाने से शहर की जलभराव की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. समय पर नालों की सफाई, अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई, ठोस कचरा प्रबंधन और ड्रेनेज सिस्टम का विस्तार भी उतना ही जरूरी है. यदि अभियान नियमित नहीं रहा, तो कुछ समय बाद हालात फिर पहले जैसे हो सकते हैं.

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बारिश शुरू होते ही रायपुर में जलभराव हर साल बड़ी चुनौती बन जाती है. निगम ने अवैध पाट हटाकर एक जरूरी कदम जरूर उठाया है, लेकिन शहर को स्थायी राहत तभी मिलेगी जब नालों से अतिक्रमण पूरी तरह हटे, नियमित सफाई हो और निकासी व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाए. अब देखना होगा कि यह कार्रवाई सिर्फ एक अभियान बनकर रह जाती है या पूरे शहर में इसी तरह का अभियान लगातार जारी रहता है.

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