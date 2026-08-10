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रायपुर में कारीगर बनकर 60 ग्राम सोने की चोरी, पश्चिम बंगाल का रहने वाला आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

रायपुर: पुलिस ने सोमवार को सोना चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है. पुलिस ने इसे राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी एक दुकान से 60 ग्राम सोने की चोरी कर फरार हो गया था. मामला गोल बाजार थाना इलाके का है.

दुकान के नौकर पर था शक

क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि 15 जनवरी 2026 को गोल बाजार थाने में एलजी डाई कटिंग की दुकान से 60 ग्राम सोने की चोरी हुई थी. इसकी शिकायत गोल बाजार थाने में पीड़ित नंदकिशोर सोनी ने दर्ज कराई थी. उस दुकान में काम करने वाले नौकर के ऊपर दुकानदार को शक था.

जोधपुर से गिरफ्तारी

गोल बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाने की संयुक्त टीम लगातार फरार आरोपी की तलाश में लगी हुई थी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी का नाम राजू डोलाई है जो की मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है.

आरोपी लगातार अपना लोकेशन बदल रहा था. जांच और तकनीकी साक्ष्य में सामने आया कि उसकी मौजूदगी राजस्थान के जोधपुर में है. जिसके बाद उसे वहां से गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है.- स्मृतिक राजनाला DCP क्राइम एंड साइबर

40 ग्राम कच्चा सोना मिला

जनवरी महीने में आरोपी ने 60 ग्राम कच्चा सोना को चोरी करके फरार हो गया था. जिसकी कीमत लगभग 7 लाख 80 हजार रुपए बताई जा रही है. आरोपी सोना चोरी करने के बाद उस दुकान में आना बंद कर दिया था. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी से 40 ग्राम कच्चा सोना भी बरामद किया है. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया.