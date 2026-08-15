ETV Bharat / state

रायपुर में गांजा तस्करी मामले में नाबालिग पकड़ा गया, करीब 10 लाख का गांजा जब्त

टिकरापारा थाना पुलिस ने करीब 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. नाबालिग यूपी का रहने वाला है जिसे बाल न्यायालय में पेश किया गया

RAIPUR GANJA SEIZURE
रायपुर में गांजा तस्करी मामले में नाबालिग पकड़ा गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 6:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: कमिश्नरेट के टिकरापारा थाना इलाके में पुलिस ने गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है. भाटागांव बस स्टैंड के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी एक नाबालिग आरोपी को 20 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 10 लाख रुपये आंकी गई है.

क्या है मामला?

पुलिस को मुखबिर के जरिए गुप्त सूचना मिली थी कि भाटागांव बस स्टैंड के पास धनवंतरी मेडिकल स्टोर के पीछे एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध रूप से गांजा बेचने की फिराक में किसी ग्राहक की तलाश कर रहा है. इस पुख्ता सूचना पर कार्रवाई करते हुए टिकरापारा थाना प्रभारी राजेश कुमार मरई के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को धर दबोचा.

तलाशी के दौरान मिला गांजा

तलाशी के दौरान पकड़े गए नाबालिग के कब्जे से 20 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का रहने वाला है, जो बाहर से आकर यहां नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था. पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 20(B) के तहत कानूनी कार्रवाई की है.

नाबालिग को बाल न्यायालय में पेश किया गया

सभी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आरोपी नाबालिग को रायपुर के बाल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह यह खेप कहां से लेकर आया था और इसे किसे देने वाला था.

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अवैध नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे के अवैध धंधे से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत डायल 112 या नजदीकी थाने पर सूचना दें, और जानकारी देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा.

ऑपरेशन आघात: एक करोड़ के गांजा तस्करी केस में फरार 2 आरोपी प्रयागराज UP से गिरफ्तार
कोलकाता से पार्सल मंगाकर बिलासपुर में खपा रहा था OG गांजा, आरोपी गिरफ्तार
महासमुंद पुलिस का बिग एक्शन, हथियारबंद गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

TIKRAPARA POLICE ACTION
MINOR GANJA SMUGGLER
गांजा तस्करी
टिकरापारा थाना पुलिस
RAIPUR GANJA SEIZURE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.