ETV Bharat / state

निशुल्क ट्रेनिंग से आर्मी और पुलिस की नौकरी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान, RDA अध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया

निशुल्क ट्रेनिंग से आर्मी और पुलिस की नौकरी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पुलिस और आर्मी में चयनित 5 युवक-युवतियों के सम्मान में समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: शहर में शुक्रवार को पुलिस और आर्मी में चयनित 5 युवक-युवतियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदकुमार साहू थे. उन्होंने बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया. चयनित अभ्यर्थी निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र कौशल्या विहार रायपुर में ट्रेनिंग लेते थे.

नंदकुमार साहू ने कहा कि बच्चों ने निशुल्क प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस और आर्मी में अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने यह भी कहा कि कई संस्थान पैसे लेकर प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन यहां के बच्चों ने बिना कोई शुल्क दिए सफलता पाई. उन्होंने बच्चों को भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी.

चयनित अभ्यर्थी निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र कौशल्या विहार रायपुर में ट्रेनिंग लेते थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राउंड की मांग

प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख पन्नालाल सिन्हा ने बच्चों के लिए ग्राउंड की मांग की. नंदकुमार साहू ने इस पर कहा कि वह RAIPUR विकास प्राधिकरण के इंजीनियर और अधिकारियों से चर्चा करके आगे जल्द फैसला लेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को एनजीओ की तरह इस संस्थान की मदद करनी चाहिए, ताकि और बच्चे पुलिस और आर्मी में चयनित हो सकें.

इस ट्रेनिंग शिविर से अब तक करीब 60 बच्चे पुलिस, आर्मी की नौकरी में चयनित हुए हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2020 से निशुल्क ट्रेनिंग दे रहे

संस्था के प्रमुख पन्नालाल सिन्हा ने बताया कि उन्होंने 15 अगस्त 2020 को कौशल्या विहार सेक्टर 13 में जय श्री राम निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की थी. यह शिविर सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चलता है और बच्चों को पुलिस और आर्मी की सभी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है. साथ ही बच्चों का रिटन एग्जाम भी लिया जाता है. अब तक इस शिविर के लगभग 60 बच्चे पुलिस और आर्मी की नौकरी कर रहे हैं.

पुलिस और आर्मी में चयनित 5 युवक-युवतियों के सम्मान में समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पन्नालाल सिन्हा आर्मी से रिटायर हैं और वर्तमान में राजिम में वन विभाग में कार्यरत हैं. अपने समय से उन्होंने इस संस्थान के माध्यम से बच्चों को पुलिस और आर्मी की नौकरी के लिए तैयार किया है.