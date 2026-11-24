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क्रिप्टो करेंसी और यूएसडी ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर डेढ़ करोड़ की ठगी

रायपुर क्रिप्टो करेंसी ठगी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा लगातार ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. थाना आजाद चौक पुलिस ने सोमवार को क्रिप्टो करेंसी एवं यूएसडी ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा का लालच देकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने क्रिप्टो करेंसी एवं यूएसटी ट्रेडिंग में लगभग 25 से 30% मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की ठगी की थी.

क्रिप्टो करेंसी और यूएसडी ट्रेडिंग में मनाफे का लालच आजाद चौक थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर ने बताया पीड़ित से आरोपी ललित अग्रवाल ने क्रिप्टो करेंसी एवं यूएसडी (USD) ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर 1 करोड़ 54 लाख 90 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला आजाद चौक थाने में दर्ज किया गया. धारा 318(4) 3 (5) BNS के तहत मामले की शिकायत दर्ज की गई.