क्रिप्टो करेंसी और यूएसडी ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर डेढ़ करोड़ की ठगी
आरोपी मूल रूप से जशपुर का रहने वाला है. लेकिन कुछ दिनों से रायपुर में रह रहा था. रायपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 9:59 AM IST
रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा लगातार ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. थाना आजाद चौक पुलिस ने सोमवार को क्रिप्टो करेंसी एवं यूएसडी ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा का लालच देकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने क्रिप्टो करेंसी एवं यूएसटी ट्रेडिंग में लगभग 25 से 30% मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की ठगी की थी.
क्रिप्टो करेंसी और यूएसडी ट्रेडिंग में मनाफे का लालच
आजाद चौक थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर ने बताया पीड़ित से आरोपी ललित अग्रवाल ने क्रिप्टो करेंसी एवं यूएसडी (USD) ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर 1 करोड़ 54 लाख 90 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला आजाद चौक थाने में दर्ज किया गया. धारा 318(4) 3 (5) BNS के तहत मामले की शिकायत दर्ज की गई.
अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए रुपये
आरोपी ने पीड़ित को क्रिप्टो करेंसी एवं यूएसडी ट्रेडिंग के व्यवसाय में 25 से 30 प्रतिशत तक लाभ दिलाने का झांसा दिया. निवेश के नाम पर पीड़ित से अलग-अलग बैंक खातों में 1 करोड़ 54 लाख 90 हजार रुपये ट्रांसफर कराए गए. बैंक खातों के ट्रांजेक्शन की बारीकी से की गई जांच. पूछताछ के दौरान आरोपी ने धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देने कि बात स्वीकार की.
आरोपी ललित अग्रवाल गिरफ्तार
धोखाधड़ी की पुष्टि होने के बाद आरोपी ललित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया. आरोपी मूल रूप से पत्थलगांव जिला जशपुर का रहने वाला है. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कोर्ट ने न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है.
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