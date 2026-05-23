रायपुर में पहली बार बड़ा MMA आयोजन, केज फाइटिंग में हिस्सा लेने देश-विदेश से पहुंचे खिलाड़ी, जानिए क्या कहा- श्रीलंका के फाइटर ने
'रायपुर का क्लाइमेट थोड़ा अलग लेकिन कुल मिलाकर है बेहतर', श्रीलंका से आए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने ईटीवी भारत से की बात
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 23, 2026 at 6:23 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार UFC लेवल प्रोफेशनल MMA Cage Fighting Championship का आयोजन किया जा रहा है. यह दो दिवसीय प्रतियोगिता सिविल लाइन स्थित अंबेडकर मंगलम भवन में हो रही है. प्रतियोगिता की शुरुआत शनिवार शाम से होगी, जबकि रविवार को फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. इस आयोजन में करीब 120 फाइटर हिस्सा ले रहे हैं.
इंटरनेशनल फाइटर भी पहुंचे
इस चैंपियनशिप में भारत के साथ दूसरे देश के भी फाइटर हैं. श्रीलंका के 6 अंतरराष्ट्रीय फाइटर और कोच शामिल हुए हैं. श्रीलंका के खिलाड़ी राज ने बताया कि वे पहले चेन्नई और केरल में MMA खेल चुके हैं, लेकिन रायपुर पहली बार आए हैं. उन्होंने कहा कि रायपुर का मौसम और भाषा उनके लिए थोड़ी अलग है, लेकिन यहां का अनुभव अच्छा रहा.
नागपुर से 50 खिलाड़ी पहुंचे
महाराष्ट्र के नागपुर से आए फाइटर अरहान खान ने बताया कि MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट में स्ट्राइकिंग और रेसलिंग का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि यह दुनिया के सबसे कठिन खेलों में गिना जाता है और इसमें काफी मेहनत और ट्रेनिंग की जरूरत होती है. नागपुर से करीब 50 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं.
यह फाइट cage (पिंजरे) में देखने को मिलती है. इंडिया के लिए यह एक डेवलपिंग स्पोर्ट्स है. इस गेम में इंडिया से भी बड़े-बड़े फाइटर निकलकर आ रहे हैं. इस खेल को अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है. MMA CAGE का यह 12वां सीजन है- अरहान खान, फाइटर
रायपुर के खिलाड़ियों को मिला बड़ा मंच
रायपुर के खिलाड़ी अभिषेक मेनन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का बड़ा MMA आयोजन पहली बार हो रहा है. अब तक खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, जिससे खर्च और थकान दोनों बढ़ जाते थे. उन्होंने बताया कि वे पिछले 5 साल से इस खेल से जुड़े हैं और 6 बार नेशनल गेम खेल चुके हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं.
फाइटर लोगों के साथ दिक्कत यह होती है कि ट्रैवल करते-करते बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में फाइट कैसे कर पाएंगे. ऐसे में हमारी रायपुर में यह गेम पहली बार में हो रहा है तो अच्छा लग रहा है.- अभिषेक मेनन, फाइटर, रायपुर
क्या होता है MMA?
MMA यानी Mixed Martial Arts एक फाइटिंग स्पोर्ट है, जिसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो और कराटे जैसी कई मार्शल आर्ट तकनीकों का मिश्रण होता है. फाइट cage के अंदर खेली जाती है और इसमें खिलाड़ियों को तीन-तीन मिनट के राउंड खेलने होते हैं.
खिलाड़ियों की सुरक्षा के खास इंतजाम
चैंपियनशिप के आयोजक हरदीप चोपरा ने बताया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए मेडिकल टीम, एंबुलेंस, सर्टिफाइड जज और रेफरी की व्यवस्था की गई है. फाइट शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों की मेडिकल जांच भी की जा रही है.
देशभर के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा
इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. आयोजकों का कहना है कि इस आयोजन का मकसद छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बड़ा प्लेटफॉर्म देना है.