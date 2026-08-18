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अवैध घुसपैठियों की तलाश के लिए बड़ी फैक्ट्रियों में हो रही चेकिंग

रायपुर: सोमवार को रायपुर ग्रामीण पुलिस के द्वारा अवैध प्रवासी की चेकिंग की गई. इस दौरान हीरा ग्रुप के गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड में 220 से ज्यादा श्रमिकों का सत्यापन किया गया है. भारतीयों एवं बाहरी राज्यों से आकर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर थाना सिलतरा और थाना धरसीवा पुलिस के द्वारा विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया है. 10 अगस्त को रायपुर पुलिस ने टिकरापारा थाना अंतर्गत एक बंगलादेशी युवक को गिरफ्तार किया था.

ग्रामीण एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि रायपुर ग्रामीण पुलिस के द्वारा अवैध प्रवासी चेकिंग के संबंध में गठित STF के द्वारा थाना सिलतरा के अंतर्गत गोदावरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत प्रवासी मजदूरों का सत्यापन का कार्य किया गया. इस दौरान लगभग 220 से अधिक मजदूरों का सत्यापन किया गया. उन मजदूरों से फॉर्म भरवाए गए. इसके साथ ही उन श्रमिकों के सभी प्रकार के दस्तावेज की भी कड़ाई से जांच की गई. मजदूरों के आधार कार्ड के सत्यापन की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है.

रायपुर की फैक्ट्रियों में घुसपैठियों की तलाश (ETV Bharat Chhattisgarh)

हीरा ग्रुप के गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, सिलतरा में कार्यरत 220 से अधिक श्रमिकों का पुलिस टीम के द्वारा सत्यापन और दस्तावेजों की जांच की गई. जांच के दौरान श्रमिकों के नाम, स्थायी पता, वर्तमान निवास, पहचान संबंधी दस्तावेज एवं रोजगार से संबंधित आवश्यक जानकारी का मिलान किया गया. यह पूरी कार्रवाई रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण अभिषेक झा और उप पुलिस अधीक्षक माना लम्बोदर पटेल के नेतृत्व में की गई है. थाना सिलतरा प्रभारी SI राजेन्द्र सिंह कँवर और थाना धरसींवा प्रभारी Ti राजेन्द्र दीवान की अगुवाई में पुलिस टीम द्वारा की गई.