रायपुर में एक्सपायरी दवा मामला: पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे कांग्रेस नेता, FIR और SIT जांच की मांग, कमिशनखोरी के लगाए आरोप
विकास उपाध्याय ने हाल ही में CGMSC और हमर अस्पताल का किया था निरीक्षण, निकट एक्सपायरी दवा के भंडारण का जारी किया था वीडियो
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 13, 2026 at 5:21 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. एक्सपायरी दवा के मामले में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस नेता रायपुर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे. दोषी अधिकारियों, दवा सप्लायर कंपनियों और एजेंसियों के खिलाफ FIR की मांग की. दरअसल, 2-3 दिन पहले रायपुर के गुढ़ियारी स्थित हमर अस्पताल और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के वेयरहाउस में कथित तौर पर एक्सपायरी और निकट-एक्सपायरी दवाओं का भंडारण मिला था. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के चलते जनता की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है.
अस्पताल या एक्सपायरी दवाओं का गोदाम
रायपुर के गुढ़ियारी स्थित हमर अस्पताल और सीजीएमएससी वेयरहाउस में कथित रूप से भारी मात्रा में एक्सपायरी और निकट-एक्सपायरी दवाओं के मिलने को कांग्रेस ने जनस्वास्थ्य के साथ खतरनाक खिलवाड़ बताया है. विकास उपाध्याय ने कहा कि जिन दवाओं को मरीजों की जिंदगी बचानी चाहिए, वही दवाएं अब उनकी जान के लिए खतरा बनती नजर आ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इन दवाओं में नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं. कांग्रेस का कहना है कि यदि ऐसी दवाएं मरीजों तक पहुंची होंगी तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य माना जाना चाहिए.
जरूरी दवाएं गायब, एक्सपायरी स्टॉक भरपूर
कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर करोड़ों रुपये की दवा खरीदी के बावजूद सरकारी अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाओं की कमी क्यों बनी रहती है? विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि सरकार जरूरत की दवाओं की जगह ऐसी दवाओं की खरीदी कर रही है, जिनकी मांग कम है और बाद में वही दवाएं वेयरहाउस में पड़ी-पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं.
यह सामान्य प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार का हिस्सा प्रतीत होता है. निविदा प्रक्रिया के जरिए कुछ चुनिंदा कंपनियों और एजेंसियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है. इतना ही नहीं, कुछ दवा सप्लायर कंपनियों में राजनीतिक संरक्षण और प्रभावशाली लोगों की भागीदारी होने की भी आशंका है- विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक
एक्सपायरी दवाएं बन सकती हैं मौत का कारण
विकास उपाध्याय ने कहा कि एक्सपायरी या निकट-एक्सपायरी दवाओं का इस्तेमाल मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. ऐसी दवाओं से एलर्जी, संक्रमण, शरीर पर विषाक्त प्रभाव, इलाज फेल होना और गंभीर स्वास्थ्य नुकसान जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं.
पहले भी उठते रहे सवाल, लेकिन कार्रवाई नहीं
कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सीजीएमएससी द्वारा सप्लाई की गई खराब कैल्शियम दवाएं, घटिया मेडिकल किट, सर्जिकल ग्लव्स, सिरिंज और अन्य मेडिकल सामग्री को लेकर सवाल उठ चुके हैं. विकास उपाध्याय ने कहा कि लगातार शिकायतों और विवादों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई. भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा है.
SIT जांच, FIR और वेयरहाउस सील करने की मांग
कांग्रेस ने पूरे मामले में उच्चस्तरीय एसआईटी जांच की मांग की है. पार्टी ने कहा कि हमर अस्पताल, सीजीएमएससी वेयरहाउस और प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में रखी दवाओं का विशेष ऑडिट कराया जाए, कांग्रेस ने मांग रखी कि दवाओं के बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, सप्लायर डिटेल्स, निविदा दस्तावेज और वितरण रिकॉर्ड जब्त कर फोरेंसिक जांच कराई जाए. साथ ही दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, दवा कंपनियों और एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित भी किया जाए.
दोषियों को बचाया गया तो कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन
विकास उपाध्याय ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मामले में पारदर्शी और कठोर कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक बड़ा आंदोलन करेगी, उन्होंने कहा कि जनता अब यह जानना चाहती है, कि आखिर किसके संरक्षण में एक्सपायरी दवाओं का यह खेल चल रहा था. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में जनता की जिंदगी से ज्यादा महत्व कमीशन और मुनाफे को दिया जा रहा है.
इस दौरान विकास उपाध्याय के साथ मनीराम साहू, प्रकाश जगत, देवेन्द्र यादव, संदीप शर्मा, राजेश पाल, शिव श्याम शुक्ला, सोहन शर्मा, विकास अग्रवाल, अभय ठाकुर और वेद प्रकाश कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.