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रायपुर में मार्च में 1 हजार से ज्यादा EV टू-व्हीलर बिके, 2 महीने तक की लंबी वेटिंग, ई-रिक्शा की डिमांड कम, जानिए आंकड़े

पेट्रोल-डीजल के दाम और PM की अपील के बाद रायपुर EV की बढ़ी डिमांड ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पेट्रोल-डीजल की महंगाई से बचने के लिए लोग अब तेजी से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर की खरीदारी कर रहे हैं. वर्तमान में रायपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 10 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जेब पर पड़ते कम बोझ के कारण मध्यमवर्गीय परिवार ईवी को पहली पसंद बना रहे हैं.

पेट्रोल-डीजल के दाम और PM की अपील का असर, रायपुर में EV की डिमांड में 12% तक उछाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर/ मई महीने में ही पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक चार बार बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से भी लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर रुख कर रहे हैं. इसके साथ ही, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल-डीजल के संकट को देखते हुए इसके कम से कम उपयोग करने की अपील की थी. इसका भी बड़ा असर अब बाजार पर दिख रहा है.

रायपुर में मार्च में 1 हजार से ज्यादा EV टू-व्हीलर बिके, जानिए 4 व्हीलर के आंकड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ढाई महीने की लंबी वेटिंग, सप्लाई पड़ी कम

बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कंपनियां सप्लाई पूरी नहीं कर पा रही हैं. शोरूम संचालकों के मुताबिक, मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर आ गया है. आज के समय में अगर कोई ग्राहक इलेक्ट्रिक गाड़ी बुक कराता है, तो उसे डिलीवरी के लिए 2 से ढाई महीने का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.

पेट्रोल-डीजल के दाम और PM की अपील का असर, रायपुर में EV की डिमांड में 12% तक उछाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर जिले में जनवरी से अप्रैल 2026 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री के आंकड़े

महीना टू-व्हीलर (2W) थ्री-व्हीलर (3W) फोर-व्हीलर (4W) जनवरी 2026 851 63 153 फरवरी 2026 872 61 160 मार्च 2026 1095 75 193 अप्रैल 2026 727 64 163

ई-रिक्शा की डिमांड थोड़ी कम

एक तरफ जहां पर्सनल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल ई-रिक्शा (थ्री-व्हीलर) के बाजार में थोड़ी गिरावट भी आई है. ई-रिक्शा शोरूम के संचालक प्रशांत शर्मा ने बताया कि साल 2016 से 2025 तक रायपुर शहर में लगभग 28 हजार ई-रिक्शा बिके थे. साल 2022 से 2024 के बीच इस मार्केट में बूम (तेजी) था, लेकिन अब मांग घटने का एक बड़ा कारण शहर में इसकी संख्या जरूरत से ज्यादा होना है. नए खरीदार शोरूम जाने के बजाय आपस में ही पुरानी गाड़ियों का लेन-देन कर खरीद-बिक्री कर रहे हैं, जिससे नए ई-रिक्शा की सेल ठप हो गई है.

शोरूम संचालक पहले हर महीने 50 से 55 ई-रिक्शा बेचते थे, उनकी बिक्री घटकर अब सिर्फ 7 से 8 ई-रिक्शा प्रति महीने रह गई है. सरकार की तरफ से स्क्रैप का कोई प्रावधान नहीं है. ई रिक्शा की लाइफ 5 साल मानी गई है, ऐसे में 5 साल पुरानी ई रिक्शा को बदलकर दूसरी ई रिक्शा दिया जाए. इस तरह का कोई प्लान नहीं है. वहीं सब्सिडी में भी लेटलतीफी के चलते ई रिक्शा का बाजार गिरा है- प्रशांत शर्मा, ई-रिक्शा शोरूम संचालक

ई-रिक्शा की डिमांड कम, जानिए आंकड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

EV के दाम भी हो सकते हैं कम

कमर्शियल ई-रिक्शा की डिमांड भले ही कम हुई है लेकिन पर्सनल ईलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर उसकी डिमांड आने वाले दिनों में 20 से 25% तक बढ़ सकती है. रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कैलाश खेमानी ने कहा कि डिमांड के हिसाब से गाड़ियों की सप्लाई मार्केट में कम होने के कारण बुकिंग में काफी लंबा समय लग रहा है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम बढ़ने के बजाय कम होंगे, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत लोगों को कम दाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल मिले ये कोशिश की जा रही है.

सरकार लगी हुई है कि सब्सिडी कैसे और बढ़ाई जाए साथ ही डिमांड ज्यादा है तो बल्क प्रोडक्शन होगा जिससे भी दाम कम होते हैं- कैलाश खेमानी उपाध्यक्ष रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन

कैलाश खेमानी ने कहा कि सरकार और कंपनियों ने सब्सिडी पॉलिसी लाई है और भी इस पर काम किया जा रहा है इस वजह से लोगों का भी रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ा है.

