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गुमास्ता में उम्रभर छूट, क्लीनिक लाइसेंस पर डबल मार, 20 हजार जुर्माना, 3600 वेस्ट चार्ज, सरकार-निगम पर बड़ा सवाल

रायपुर में डॉक्टर्स ने क्लिनिक संचालन में जुर्माने और कई तरह के नियमों के खिलाफ आवाज उठाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

आयुष चिकित्सकों का कहना है कि उन्होंने समय-समय पर पंजीयन और अनुज्ञा के लिए आवेदन किया, लेकिन फायर सेफ्टी, अनुज्ञप्ति, किरायानामा और अन्य तकनीकी कारणों से कई फाइलें लंबित रहीं. इसी देरी के चलते विभाग ने बिना अनुज्ञा संचालन का हवाला देकर ₹20,000 का जुर्माना लगा दिया. डॉक्टरों का आरोप है कि यह स्थिति उनकी लापरवाही नहीं बल्कि जटिल प्रक्रिया और विभागीय विलंब का परिणाम है.

रायपुर. आयुष चिकित्सकों ने क्लीनिक लाइसेंसिंग की जटिल प्रक्रिया, भारी जुर्माना और नए भवन नियमों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है. 30-35 साल पुराने किराये के भवनों में चल रहे क्लीनिकों से अब अनुमोदित नक्शा, ले-आउट और भवन अनुज्ञा मांगी जा रही है, जिसे डॉक्टर अव्यावहारिक बता रहे हैं. नागपुर नगर निगम के सिंगल डॉक्टर क्लीनिक की 3 साल में 6000 फीस और बायो-मेडिकल वेस्ट के 3600 शुल्क का उदाहरण देते हुए डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ में भी एकमुश्त और डबल लाइसेंसीकरण मुक्त व्यवस्था लागू करने की मांग तेज कर दी है.

रायपुर के कई क्लीनिक नजूल भूमि पर बने किराये के भवनों में 30-35 वर्षों से संचालित हैं. अब 2026 के नए नियमों के तहत उनसे अनुमोदित नक्शा, ले-आउट प्लान और भवन निर्माण अनुज्ञा मांगी जा रही है. डॉक्टरों का कहना है कि इतने पुराने भवनों के लिए ये दस्तावेज जुटाना लगभग असंभव है, जिससे नवीनीकरण प्रक्रिया अटक रही है और क्लीनिक बंद होने का खतरा पैदा हो रहा है.

रायपुर में कई नियमों और जुर्माने से परेशान डॉक्टर्स ने नागपुर मॉडल का हवाला दिया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नागपुर मॉडल से छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा तर्क

चिकित्सकों ने नागपुर नगर निगम का उदाहरण देते हुए बताया कि डॉ. शैलेंद्र अग्रवाल के सिंगल डॉक्टर क्लीनिक के लिए 15 जुलाई 2020 से 14 जुलाई 2023 तक 3 वर्षों की फीस ₹6000 तय की गई. यह मॉडल दिखाता है कि छोटे क्लीनिकों के लिए स्पष्ट और निश्चित शुल्क व्यवस्था संभव है. डॉक्टरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह सिंगल डॉक्टर क्लीनिकों के लिए सरल, तय और पारदर्शी शुल्क नीति बनाई जानी चाहिए.

गुमास्ता एक्ट जैसा वन-टाइम लाइसेंस क्यों नहीं?

डॉक्टरों ने सवाल उठाया है कि नगर निगम सीमा के भीतर अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानों को गुमास्ता एक्ट के तहत एकमुश्त शुल्क देकर आजीवन संचालन की छूट मिलती है. फिर सिंगल डॉक्टर क्लीनिक और छोटे अस्पतालों को बार-बार लाइसेंस और नवीनीकरण के चक्र में क्यों रखा जा रहा है? उनका कहना है कि मौजूदा सिस्टम डबल लाइसेंसीकरण का उदाहरण है, जहां एक तरफ नगर निगम और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की अलग-अलग अनुमति लेनी पड़ती है.

चिकित्सकों ने नागपुर नगर निगम का उदाहरण दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बायो-मेडिकल वेस्ट का अलग खर्च, छोटे क्लीनिकों पर आर्थिक दबाव

नागपुर की संलग्न रसीद में जनवरी 2025 से मई 2026 तक ₹3600 का बायो-मेडिकल वेस्ट शुल्क दर्ज है. डॉक्टरों का कहना है कि क्लीनिक पहले से ही वेस्ट डिस्पोजल, नगर निगम अनुमति और स्वास्थ्य विभाग लाइसेंस जैसे कई अनिवार्य खर्च उठा रहे हैं. ऐसे में बार-बार की लाइसेंसिंग और भारी जुर्माना छोटे क्लीनिकों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डाल रहा है.

सरकार से मांग: डॉक्टर हित में सरल और व्यावहारिक नीति

आयुष सोसायटी ऑफ क्लिनिकल आयुर्वेद, रायपुर ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि पुराने क्लीनिकों के लिए विशेष छूट, सरल नवीनीकरण और एकमुश्त लाइसेंस व्यवस्था लागू की जाए. डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नियम जरूरी हैं, लेकिन वे इतने कठोर न हों कि छोटे क्लीनिकों का संचालन ही संकट में पड़ जाए.