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रायपुर मंडल में ओएचई निरीक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, एआई-संचालित ड्रोन हुआ तैनात

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) युक्त ड्रोन तकनीक का उपयोग शुरू हो गया है.

AI POWERED DRONE DEPLOYED
एआई संचालित ड्रोन हुआ तैनात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: रेल और रेलमार्ग को सुरक्षित करने के लिए रेलवे ने अब आधुनिक तकनीक की मदद लेनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, परिचालन की सुरक्षा विश्वसनीयता और दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. फैसले के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा रेलवे विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी और रख रखाव को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) युक्त ड्रोन तकनीक का उपयोग प्रारंभ किया गया है.

एआई-संचालित ड्रोन हुआ तैनात

रायपुर मंडल के विद्युत विभाग द्वारा ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) संरचनाओं के निरीक्षण के लिए अत्याधुनिक ड्रोन तैनात किए गए हैं. इस तकनीक के माध्यम से ऊंचाई से ओएचई संरचनाओं, फिटिंग्स तथा अन्य विद्युत अवसंरचनाओं का विस्तृत और सूक्ष्म निरीक्षण किया जा रहा है. ड्रोन द्वारा ऐसे कई स्थानों की निगरानी संभव हो पा रही है. जहां पहले पारंपरिक मैनुअल निरीक्षण कठिन होता है या जहाँ छोटे तकनीकी खामियों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण होता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स का रेलवे कर रहा इस्तेमाल

ड्रोन से मिली उच्च-गुणवत्ता वाले चित्रों और वीडियो का विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स की सहायता से किया जा रहा है. एआई-आधारित विश्लेषण संभावित तकनीकी दोषों की पहचान तेज़ी और अधिक सटीकता के साथ करने में सहायक सिद्ध हो रहा है. इसके माध्यम से ओएचई के विभिन्न घटकों और फिटिंग्स की विस्तृत जांच कम समय में संभव हो रही है. जिससे समय रहते आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है. जांच में मिली खामियों को समय पर दूर किया जा रहा है. इससे संभावित बड़ी तकनीकी खराबियों या ब्रेकडाउन को रोका जा सकता है.

इससे न केवल रेल परिचालन की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है, बल्कि ट्रेनों के सुचारू और निर्बाध संचालन में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आधुनिक तकनीकों को अपनाने की यह पहल रेलवे अवसंरचना की निगरानी, रखरखाव और सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

AI तकनीक से मिल रही मदद

AI और ड्रोन तकनीक का यह समन्वय रेलवे परिचालन के आधुनिकीकरण के साथ-साथ संरक्षा मानकों को और अधिक मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो रहा है. यह पहल तरुण प्रकाश महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कुशल निर्देशन एवं सतत प्रोत्साहन का परिणाम है. जिनके मार्गदर्शन में रेलवे में नवीन एवं आधुनिक तकनीकों को अपनाकर संरक्षा, विश्वसनीयता और परिचालन दक्षता को निरंतर सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.

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