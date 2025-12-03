ETV Bharat / state

दिव्यांग बच्चे बन रहे आत्मनिर्भर, बुलंद हौसले और हुनर से जिंदगी में भर रहे खुशियों के रंग

स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेकर अब तक 12 हजार दिव्यांग बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं.

DISABLED BECOMING SELF RELIANT
दिव्यांग बच्चे बन रहे आत्मनिर्भर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 6:17 PM IST

4 Min Read
रायपुर: सामान्य बच्चों की तरह अब दिव्यांग, मूकबधिर और मंदबुद्धि बच्चे भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं. स्पेशल चाइल्ड अपने पैरों पर खड़ा होकर काफी कुछ करना चाहते हैं. राजिम में स्पेशल चाइल्ड के लिए एक संगठन, स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देकर इन बच्चों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है.

दिव्यांग बच्चे बन रहे आत्मनिर्भर

बच्चों को गुलदस्ता, अगरबत्ती, धूपबत्ती बनाने के साथ ही सिलाई का काम भी सिखाया जा रहा है. दिव्यांग सविता साहू ने बताया कि "साटन रिबन से गुलदस्ता बनाने के साथ ही माला और साबुन, अगरबत्ती, धूपबत्ती, फेस वॉश जैसे कई तरह की चीज बनाते हैं. कढ़ाई-बुनाई का काम भी करते हैं. बॉटल आर्ट का काम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं. इन चीजों की बिक्री एग्जीबिशन या फिर मेला में स्टॉल लगाकर की जाती है. दिव्यांग आश्रम में जो लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आते हैं, वे लोग भी खरीद कर इन सामानों को ले जाते हैं."

खुशियों के रंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

बना रहे एक से एक कलाकृतियां

दिव्यांग कीर्ति साहू ने बताया कि "हम बॉटल आर्ट का काम भी करते हैं. बॉटल आर्ट में फूल-पत्तियों के साथ ही लाइट भी लगी होती है. इसे घर में सजावट के लिए या बर्थडे पार्टी में गिफ्ट भी दिया जा सकता है. मैं पिछले 2 सालों से बॉटल आर्ट पर काम कर रही हूं."

International Day of Persons with Disabilities
दिव्यांग बच्चे बन रहे आत्मनिर्भर (ETV Bharat Chhattisgarh)

दिव्यांग आश्रम संकल्प सेवा संस्थान की सचिव सुनीता साहू ने बताया,"यह स्पेशल बच्चों की संस्था है. जिसमें कुल मिलाकर 35 लोग रहते हैं. इसमें दिव्यांग, ब्लाइंड, मूकबधिर और मंदबुद्धि बच्चे हैं. इस संस्था में रहना, खाना-पीना और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है. जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उन्हें यहीं पर शिक्षा दी जाती है.

International Day of Persons with Disabilities
बना रहे एक से एक कलाकृतियां (ETV Bharat Chhattisgarh)

दिव्यांग आश्रम संकल्प सेवा संस्थान में बच्चों को फ्री ट्रेनिंग

सुनीता बताती हैं कि कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं. जो बच्चे 10 वीं या 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उन्हें कई तरह के स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है. बॉटल आर्ट, गुलदस्ता, फिनायल, हैंड वॉश, डिश वॉश, हर्बल सोप जैसी चीजों की ट्रेनिंग देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा रहे हैं. इन लोगों के द्वारा बनाई हुई सामग्री को मेला या एग्जीबिशन में स्टॉल लगाकर बेचा जाता है. हाल ही में लखनऊ में एग्जीबिशन हुई थी, जिसमें स्टॉल लगाया गया था."

महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष अंजू पारख ने बताया कि "मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में शुरू से इंटरेस्ट था. पहले मैं वर्कशॉप लेती थी. उसके बाद मुझे इस संस्था के बारे में जानकारी मिली. इस संस्था में दिव्यांग, मूकबधिर और मंदबुद्धि बच्चों के संपर्क में आई, तब मुझे लगा कि मैं जो चीज साधारण बच्चों के लिए कर रही हूं तो ऐसे बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फायदा होगा. ये अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे. तब से इस संस्था से जुड़कर बच्चों को ट्रेनिंग से जोड़ा और आगे बढ़ते गए. जगह-जगह पर इन बच्चों को बुलाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं."

International Day of Persons with Disabilities
दिव्यांग आश्रम संकल्प सेवा संस्थान में बच्चों को फ्री ट्रेनिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम कर रहा मदद

स्पेशल चाइल्ड को आगे बढ़ाने और रोजगार दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम, ऐसे बच्चों की बेहतरी के लिए कदम बढ़ा रही है, जिससे प्रदेश के स्पेशल चाइल्ड सामान्य बच्चों की तरह अपने पैरों पर खड़ा हो सकें. छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने बताया कि "महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सेवा, संस्कार और स्वालंबन के तीन प्रोजेक्ट हैं. तीन उद्देश्यों के अंतर्गत हम दिव्यांग बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाते हैं.''

International Day of Persons with Disabilities
छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम कर रहा मदद (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोकेश कावड़िया ने बताया कि पूरे देश में हर साल 3 कैंप करते हैं, जिसमें ब्लाइंड बच्चे, मुकबधिर बच्चे और मंदबुद्धि बच्चे शामिल होते हैं. इस कैंप में देश के अन्य राज्य के बच्चों को भी बुलाया जाता है. बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वह अपने पैरों पर खड़ा होकर 15 से 20 हजार रुपए महीना कमाना शुरू कर दें. पिछले कुछ सालों में लगभग 12 हजार ऐसे बच्चे तैयार हो गए हैं, जो हर महीने 15 हजार रुपए महीना कमाना शुरू कर दिए हैं."

