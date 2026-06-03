ETV Bharat / state

डीजीजीआई रायपुर की बड़ी कार्रवाई, 16 करोड़ के फर्जी आईटीसी रैकेट में संचालक शाहजहांपुर से गिरफ्तार

डीजीजीआई रायपुर को इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों और फर्मों के जुड़े होने के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं.

DGGI RAIPUR
डीजीजीआई रायपुर की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 9:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (DGGI), रायपुर जोनल यूनिट ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. डीजीजीआई ने मेसर्स समृद्धि ट्रेडिंग के संचालक अभिषेक पाठक को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया है. अभिषेक पाठक लगभग एक वर्ष से जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था. कोर्ट के द्वारा भेजे गए नोटिस की अवहेलना कर रहा था.

अब तक की जांच में अभिषेक पाठक से जुड़े नेटवर्क में कुल लगभग 16 करोड़ 2 लाख रुपए के फर्जी आईटीसी घोटाले का खुलासा हुआ है. प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर उसकी भूमिका इस पूरे नेटवर्क के प्रमुख संचालकों में से एक संचालक के रूप में सामने आई है.

जांच में पाया गया कि समृद्धि ट्रेडिंग के माध्यम से लगभग 4 करोड़ 87 लाख रुपए का फर्जी आईटीसी प्राप्त किया गया. 5 करोड़ 33 लाख रुपए का फर्जी आईटीसी विभिन्न फर्मों को पास कराया गया. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अभिषेक पाठक का संबंध M/s Khyati Enterprises से था. उसके संचालन एवं फर्जी आईटीसी नेटवर्क के प्रबंधन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. जांच में यह पाया गया कि ख्याति इंटरप्राइसेस ने भी लगभग 11 करोड़ 14 लाख रुपए का फर्जी आईटीसी प्राप्त कर विभिन्न डाउनस्ट्रीम फर्मों को दिया गया.

डीजीजीआई अधिकारियों ने शाहजहांपुर स्थित आरोपी के निवास पर कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के पश्चात स्थानीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया. आरोपी को रायपुर लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

गौरतलब हो कि इस नेटवर्क से जुड़े एक अन्य आरोपी अमन सिंह को डीजीजीआई रायपुर पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है. इस मामले में जांच अभी जारी है. डीजीजीआई को इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं फर्मों के जुड़े होने के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने के साथ ही बड़े खुलासे होने की संभावना है. यह गिरफ्तारी डीजीजीआई रायपुर के प्रधान अतिरिक्त महानिदेशक सुमित मलिक के 18 मई 2026 को पदभार ग्रहण करने के बाद की गई पहली गिरफ्तारी मानी जा रही है.

खाद वितरण पूरी तरह पारदर्शी और सुचारु रहे, कलेक्टर रोक्तिमा यादव का कृषि विभाग और सहकारी समितियों को निर्देश
कचरा संग्रहण शुल्क में वृद्धि, जनता पर महंगाई की मार, विपक्ष का हमला- कचरा सफाई बेहाल फिर भी टैक्स की बौछार
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान, सर्वाधिक वेंडर पंजीयन श्रेणी में उपलब्धि

TAGGED:

RAIPUR CRIME
डीजीजीआई रायपुर की बड़ी कार्रवाई
MAJOR ACTION BY DGGI RAIPUR
RAIPUR CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.