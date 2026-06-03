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डीजीजीआई रायपुर की बड़ी कार्रवाई, 16 करोड़ के फर्जी आईटीसी रैकेट में संचालक शाहजहांपुर से गिरफ्तार

रायपुर: माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (DGGI), रायपुर जोनल यूनिट ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. डीजीजीआई ने मेसर्स समृद्धि ट्रेडिंग के संचालक अभिषेक पाठक को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया है. अभिषेक पाठक लगभग एक वर्ष से जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था. कोर्ट के द्वारा भेजे गए नोटिस की अवहेलना कर रहा था.

अब तक की जांच में अभिषेक पाठक से जुड़े नेटवर्क में कुल लगभग 16 करोड़ 2 लाख रुपए के फर्जी आईटीसी घोटाले का खुलासा हुआ है. प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर उसकी भूमिका इस पूरे नेटवर्क के प्रमुख संचालकों में से एक संचालक के रूप में सामने आई है.

जांच में पाया गया कि समृद्धि ट्रेडिंग के माध्यम से लगभग 4 करोड़ 87 लाख रुपए का फर्जी आईटीसी प्राप्त किया गया. 5 करोड़ 33 लाख रुपए का फर्जी आईटीसी विभिन्न फर्मों को पास कराया गया. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अभिषेक पाठक का संबंध M/s Khyati Enterprises से था. उसके संचालन एवं फर्जी आईटीसी नेटवर्क के प्रबंधन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. जांच में यह पाया गया कि ख्याति इंटरप्राइसेस ने भी लगभग 11 करोड़ 14 लाख रुपए का फर्जी आईटीसी प्राप्त कर विभिन्न डाउनस्ट्रीम फर्मों को दिया गया.