ETV Bharat / state

डेंटल कॉलेज के इंटर्न और पीजी स्टूडेंट्स की आठ दिनों से चल रही हड़ताल जारी, इस वजह से हुआ आज बवाल

आज दोपहर पुलिस ने जबरन डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स को उठाकर नया रायपुर के तूता धरनास्थल पर छोड़ दिया. पुलिस की टीम पांच बसों में भरकर डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट को धरनास्थल पर छोड़ गई, जिससे डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स में आक्रोश भी दिखाई दिया. डेंटल कॉलेज की स्टूडेंट्स को जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया इस बात से वो काफी नाराज थे. इस दौरान लगभग पांच स्टूडेंट्स के पीठ और पैर में चोटें भी आई हैं. 3 घंटे तक तूता धरनास्थल में डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट रुकने के बाद अपने साधन से वापस डेंटल कॉलेज पहुंचे.

रायपुर: डेंटल कॉलेज स्टूडेंट अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 15 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. आज डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कॉलेज और अस्पताल के गेट को बंद कर दिया था, जिसके बाद पुलिस भी पहुंची. काफी देर तक स्टूडेंट और पुलिस के बीच विवाद और बहस चलती रही.

नियम सबके के लिए एक बराबर हो और उसी तरह का स्टायपेंड मिले:छात्र

डेंटल कॉलेज की स्टूडेंट डॉक्टर एम प्रियंका ने कहा, हम लोगों की स्टाइपेंड बढ़ नहीं रही है, जबकि पिछले 6 सालों से एमबीबीएस आयुर्वेदिक वालों की स्टाइपेंड बढ़ गई है. इसी को लेकर हम लोग पिछले 6 सालों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं. इन्हीं मुद्दों को लेकर हम 15 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं.

इस वजह से हुआ आज बवाल (ETV Bharat)

हम लोगों की हड़ताल को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी आश्वासन हमें नहीं मिला है. सरकार हमारी तीन सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है तो यह हड़ताल आगे भी जारी रहेगा. ऐसे में डेंटल कॉलेज में आने वाले मरीजों को दिक्कत तो हो रही है, लेकिन हमने 2 जगहों पर इमरजेंसी सेवा भी शुरू कर दी है. जिससे मरीजों को राहत मिल सके. शासन प्रशासन की तरफ से प्रतिनिधि मिलने आ रहे हैं लेकिन हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है: एम प्रियंका, डेंडल छात्रा



डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट डाक्टर आयुष शर्मा ने कहा, हम लोगों की तीन सूत्री मांग है. 2019 में हम लोग का स्टाइपेंड बढ़ा था. उसके बाद से पिछले 7 सालों से हम लोगों का स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है. मेडिकल यूनानी और आयुर्वेदिक वालों के स्टाइपंड 23 - 24 में बढ़ा था, लेकिन हम लोगों का स्टाइपेंड आज तक नहीं बढ़ा है. जिसके कारण हमें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा.

इस वजह से हुआ आज बवाल (ETV Bharat)

हम लोग भी मेडिकल फील्ड में आते हैं और डॉक्टर हैं. दूसरे लोगों की तरह हमें भी सामानता मिलनी चाहिए. डेंटल कॉलेज स्टूडेंट के हॉस्टल की बात करें तो यहां पर स्थिति काफी खराब है. देशभर के दूसरे राज्यों के भी स्टूडेंट यहां पर रहते हैं. उन्हें हॉस्टल में सुविधा नहीं होने के कारण बाहर किराए पर मकान लेना पड़ता है. बाहर डॉरमेट्री में साथ में रहते हैं. प्रदेश के सभी मंत्री और नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं लेकिन हमारी मांग अधूरी है: आयुष शर्मा, डेंडल छात्रा

इस वजह से हुआ आज बवाल (ETV Bharat)

जानिए क्या चाहते हैं छात्र

डेंटल कॉलेज की स्टूडेंट डॉक्टर रिया गर्ग ने बताया कि "हमें एक क्वालिटी चाहिए. सम्मान चाहिए. बाकी लोगों की तरह हम लोग इस यूनिवर्सिटी में आते हैं. बावजूद इसके हमारे साथ भेदभाव किया जाता है. होम्योपैथिक यूनानी आयुर्वेदिक एमबीबीएस वालों को बराबर स्टाइपंड दिया जा रहा है. लेकिन हमें इसका फायदा नहीं मिल रहा है. सरकार के पास इतनी फंड नहीं है कि वह हमें उतनी स्टाइपेंड दे पाए.

इस वजह से हुआ आज बवाल (ETV Bharat)

डॉक्टर रिया गर्ग ने कहा, हम लोग पिछले 7 दिनों से शांतिपूर्वक हड़ताल पर बैठे हुए हैं. हमारी वजह से कोई भी मरीज परेशान नहीं हो रहा. उनके लिए इमरजेंसी सेवा दो जगह पर शुरू की गई है. हम किसी मरीज को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि हम भी एक डॉक्टर हैं. हमारी सरकार से बस एक ही मांग है. हम डेंटिस्ट क्या डॉक्टर नहीं होते हैं. पूरे भारत में जो नियम चलता है वह हमारे लिए अलग क्यों.



डेंटल कॉलेज स्टूडेंट की तीन सूत्रीय मांग

