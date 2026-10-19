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रायपुर साइबर पुलिस ने 2 अंतरराज्यीय ठगों को किया गिरफ्तार, शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर धोखाधड़ी, सोशल मीडिया में IAS की फर्जी ID बनाई

रायपुर साइबर पुलिस ने 2 अंतरराज्यीय ठगों को किया गिरफ्तार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: साइबर पुलिस लगातार ठगी करने वाले आरोपियों की पतासाजी करके उन्हें गिरफ्तार कर रही है. चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर दूसरे अन्य तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी हो. इसी कड़ी में रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 2 इंटरस्टेट आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.

आरोपियों पर देश के 11 अलग-अलग थानों में ठगी का केस 1 आरोपी सोशल मीडिया पर आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह के फर्जी आईडी बनाकर शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था. वहीं दूसरा आरोपी शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा का झांसा देकर पीड़ित से ठगी की वारदात की थी. रेंज साइबर पुलिस ने आईटी एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ देश के 11 अलग-अलग थानों में ठगी के मामले दर्ज हैं.