रायपुर साइबर पुलिस ने 2 अंतरराज्यीय ठगों को किया गिरफ्तार, शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर धोखाधड़ी, सोशल मीडिया में IAS की फर्जी ID बनाई
सोशल मीडिया पर IAS सुबोध कुमार सिंह की बनाई थी फर्जी आईडी, उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं आरोपी, संवाददाता रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 8:56 PM IST
रायपुर: साइबर पुलिस लगातार ठगी करने वाले आरोपियों की पतासाजी करके उन्हें गिरफ्तार कर रही है. चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर दूसरे अन्य तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी हो. इसी कड़ी में रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 2 इंटरस्टेट आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.
आरोपियों पर देश के 11 अलग-अलग थानों में ठगी का केस
1 आरोपी सोशल मीडिया पर आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह के फर्जी आईडी बनाकर शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था. वहीं दूसरा आरोपी शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा का झांसा देकर पीड़ित से ठगी की वारदात की थी. रेंज साइबर पुलिस ने आईटी एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ देश के 11 अलग-अलग थानों में ठगी के मामले दर्ज हैं.
रेंज साइबर थाना रायपुर को साइबर अपराधों मे शामिल मुख्य आरोपियों के खिलाफ तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद रेंज साइबर पुलिस लगातार ऐसे आरोपियों की तलाश में जुट गई थी. आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी.- रायपुर रेंज IG अमरेश मिश्रा
केस 1- IAS अफसर की बनाई फर्जी ID
पीड़ित सुशांत पनका ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह नाम से अज्ञात व्यक्ति ने फेसबुक पर फर्जी ID बनाई है. सूचना पर राखी थाने में धारा 319(2), 336(3) बीएनएस, 66(सी) आईटी एक्ट मामला दर्ज कर रेंज साइबर पुलिस जांच में जुट गई थी.
फेसबुक, गूगल एवं मोबाइल सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी से प्राप्त जानकारी का तकनीकी विश्लेषण कर आरोपी की पहचान की गई. जांच में सामने आया कि आरोपी अर्जुन कुमार जाटव हमीरपुर उत्तरप्रदेश का रहने वाला है. वह साथियों के साथ मिलकर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर धोखाधड़ी में शामिल था. जिसे गिरफ्तार किया गया है.
केस 2- 88 लाख की धोखाधड़ी
पीड़ित रश्मि शर्मा ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के नाम से 88 लाख की धोखाधड़ी होने पर रेंज साइबर थाना रायपुर में सूचना दी थी. जिस पर धारा 318(4), 3(5), 238, 111 बी एन एस, 66(D) आईटी एक्ट का मामला दर्ज किया गया. बैंक खाता, मोबाइल नंबर एवं वॉट्सएप से प्राप्त जानकारी के बाद मुख्य आरोपियों की पहचान की गई.
जांच में सामने आया कि आरोपी प्रवीण कुमार दीक्षित कानपुर उत्तरप्रदेश का रहने वाला है. वह अपने अन्य साथी के साथ मिलकर दीक्षित एजेंसी नामक फर्जी कंपनी चला रहा था और बैंक अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी की रकम प्राप्त करता था. आरोपी से पूछताछ में अन्य आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है. आरोपी द्वारा उपयोग किए गए बैंक खाते को लेकर देश के अलग-अलग 11 थाने में रिपोर्ट दर्ज है.