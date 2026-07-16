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मोबाइल हैक कर बैंक खातों से पैसे उड़ाए, 2 इंटरस्टेट आरोपी झारखंड से गिरफ्तार

मोबाइल हैक कर बैंक खातों से पैसे उड़ाए, 2 इंटरस्टेट आरोपी झारखंड से गिरफ्तार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

DCP क्राइम एंड साइबर स्मृतिक राजनाला ने बताया कि पीड़ित विष्णु दत्त बघेल निवासी कंचनगंगा फेस 2 डीडी नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़ित ने बताया कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट है. 8 नवंबर 2025 को दोपहर के समय उनके मोबाइल नंबर पर कई मैसेज प्राप्त हुए. जिसे पढ़ने के लिए ओपन किया.

रायपुर: पुलिस ने गुरुवार को मोबाइल हैक कर बैंक खाते से पैसा निकालने वाले 2 इंटर स्टेट आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों ने बैंक खाते से करीब 4 लाख रुपए पार कर दिए थे. मामला रायपुर कमिश्नरेट के थाना डीडी नगर इलाके का है.

2 बैंक खातों से ट्रांजेक्शन के मैसेज आने लगे

उसके बाद यूको बैंक और एक्सिस बैंक के खाते से अलग-अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मैसेज मिले. 8 नवंबर 2025 से 10 नवंबर 2025 के बीच में अलग-अलग किस्तों में उनके बैंक खाते से लगभग 4 लाख रुपए की राशि उनके मोबाइल को हैक करके निकाल ली गई.

झारखंड से आरोपी गिरफ्तार

डीडी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और डीडी नगर पुलिस की संयुक्त टीम में तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जांच शुरू की. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर झारखंड के बोकारो जिले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों के नाम विशाल कुमार सिंह और महेश प्रसाद सिंह है. दोनों ने ठगी की वारदात को अंजाम देने की बात की.

2 मोबाइल फोन जब्त

आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए दो मोबाइल फोन एक चेक बुक और 2000 कैश जब्त किया है. डीडी नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 318 के साथ ही BNS 66 डी आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही की है.