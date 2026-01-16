अभनपुर में कार से धूल उड़ाने को लेकर विवाद में चाकूबाजी, 6 घायल
टू व्हीलर और कार सवार दोनों मेला देखकर वापस आ रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनके बीच बहस हुई जो विवाद में बदल गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 16, 2026 at 7:21 AM IST
रायपुर: अभनपुर थाना अंतर्गत ग्राम केंद्री में बुधवार देर रात दो पक्षों में विवाद हुआ. जिसमें एक पक्ष ने चाकू निकालकर हमला किया. इस हमले में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभनपुर के अस्पताल में चल रहा है.
विवाद का कारण जानिए
अभनपुर थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह श्याम ने पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया अभनपुर के रहने वाले एक्टिवा सवार निवासी हेमंत साहू, कैलाश तिवारी और अजय गोड केंद्री गांव का मेला देखकर वापस लौट रहे थे. रास्ते में उन्होंने अपनी एक्टिवा गाड़ी को NHAI ऑफिस के पास खड़ा किया. उसी दौरान रायपुर से चार पहिया वाहन में सवार दिलेश मंडावी, चंदन यादव और नीलेश सेन भी केंद्री गांव का मेला घूमकर अभनपुर ढाबा खाना खाने के लिए जा रहे थे.
इस दौरान रोड किनारे खड़े एक्टिवा सवार युवक रॉन्ग साइड चलने और धूल उड़ाने को लेकर कार सवारों से विवाद करने लगे. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. तभी एक्टिवा सवार एक युवक ने चाकू निकाल लिया और कार सवार लोगों पर हमला करने लगा.
चाकूबाजी में 6 घायल, आरोपी फरार
थाना प्रभारी ने बताया कि इस घटना में इनोवा के ड्राइवर दिलेश मंडावी सहित 6 लोग घायल हुए हैं. जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद एक्टिवा सवार अजय गोंड फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. मामले में हत्या के साथ ही अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है.
घायलों के नाम
- दिलेश मंडावी इनोवा वाहन चालक निवासी रायपुर
- दुर्गेश साहू निवासी रायपुर
- नितेश सेन निवासी रायपुर
- मनीष साहू निवासी रायपुर
- रिंकू साहू निवासी केंद्री
- चंद्रशेखर साहू निवासी केंद्री