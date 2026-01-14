ETV Bharat / state

बार में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के सिर पर बोतल से किया वार, इलाज के दौरान मौत

रायपुर: आजाद चौक थाना अंतर्गत 21 दिसंबर की रात को युवती और उसका बॉयफ्रेंड मेट्रो बार में गए हुए थे. बार में दोनों के बीच बातें हो रही थी. इसी दौरान युवक ने टेबल पर रखी कांच की बोतल से गर्लफ्रेंड के सिर पर कई बार वार कर दिया. जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई. युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां 12 जनवरी को युवती की मौत हो गई. 23 दिसंबर को ही पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था.

आजाद चौक CSP इशू अग्रवाल ने बताया "आरोपी ने 21 दिसंबर 2025 को बार में घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद पुलिस ने 23 दिसंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला क्यों किया इस बात की जांच पुलिस कर रही हैं. सोमवार की रात को युवती की मौत के बाद मृतका के परिजन थाने आए थे. पुलिस इस मामले में आगे की धारा जोड़कर करवाई कर रही है."

मृतक युवती का नाम वेदिका सागर है, जो गीता नगर की रहने वाली हैं. आरोपी युवक का नाम टी सुनील राव उर्फ शीनू है. दोनों के बीच अफेयर था और पहले भी दोनों मिलते-जुलते रहे हैं.

घटना का डेंजरस सीसीटीवी फुजेट

21 दिसंबर की दोपहर की सीसीटीवी फुटेज में वेदिका और टी सुनील राव बार पहुंचे. उन्होंने खाने में नॉनवेज और शराब ऑर्डर किया हुआ था. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि दोनों बैठे हुए थे. टेबल पर खाना और शराब की बोतल रखी हुई थी. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा रहा कि इस दौरान अचानक किसी बात को लेकर युवती अपने बॉयफ्रेंड पर भड़क गई. इसके बाद बॉयफ्रेंड ने शराब की बोतल उठाकर अपनी गर्लफ्रेंड के सिर और आंख पर वार किया. जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की आंख और सिर पर गहरी चोट लगी थी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बॉयफ्रेंड वहां से फरार हो गया था. इसके बाद आजाद चौक पुलिस ने हाफ मर्डर के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर 23 दिसंबर को जेल भेज दिया था.