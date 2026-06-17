बिजली के मुद्दे पर कांग्रेस का 'करंट' वाला प्रदर्शन, दफ्तर घेराव, पुलिस से धक्का मुक्की, पुतला दहन और सदन में घेराबंदी की चेतावनी
बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक अभियान छेड़ दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 8:04 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ में बढ़ी बिजली दरों और स्मार्ट मीटर के खिलाफ रायपुर में बिजली विभाग के मुख्यालय के बाहर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दफ्तर में घुसने की कोशिश की और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार जनता की जेब पर डाका डाल रही है और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है.
बिजली दर वृद्धि के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर बुधवार को रायपुर के डंगनिया स्थित बिजली विभाग मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे. प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने किया. इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर एजाज ढेबर, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने बिजली दर वृद्धि वापस लेने और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की.
पुलिस से धक्का-मुक्की, दफ्तर में घुसने की कोशिश
प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता बिजली विभाग कार्यालय की ओर बढ़े और अंदर जाने का प्रयास किया. मौके पर तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. कुछ देर तक प्रदर्शन स्थल पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा, हालांकि पुलिस ने हालात को नियंत्रित रखा.
पानी डालने के बावजूद जला पुतला
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया. पुलिस ने पुतला जलाने से रोकने के लिए पानी डालकर प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ता पुतला जलाने में सफल रहे. पुतला दहन के दौरान भाजपा सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए.
भाजपा सरकार ने घरेलू, गैर-घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर बिजली दर बढ़ाकर अतिरिक्त आर्थिक बोझ लाद दिया है. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तथा किसानों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट तक दरें बढ़ाई गई हैं. महंगाई से जूझ रही जनता पर यह सीधा आर्थिक हमला है.- श्रीकुमार मेनन, शहर जिला अध्यक्ष कांग्रेस
स्मार्ट मीटर बना कांग्रेस का नया हथियार
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बिजली की लगातार बढ़ती कीमतों और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों से आम लोग परेशान हैं. उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है और कई तकनीकी खामियां भी सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिजली दरों में कटौती और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग को लेकर जनता के बीच जाएगी.
सड़क से सदन तक घेरने की तैयारी
कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन एक दिन का नहीं है. पार्टी 18 जून को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जुलाई के पहले सप्ताह में घर-घर जाकर स्मार्ट मीटर हटाने के समर्थन में आवेदन भरवाएगी. विकास उपाध्याय ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में भी कांग्रेस बिजली, स्मार्ट मीटर और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेगी.